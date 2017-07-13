Фотофакт: Перед приездом Лукашенко в Витебске косили песок 13 13.07.2017, 16:22

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Мужчины с косилками «облагораживали» большую площадку, которую мог увидеть диктатор.

Перед приездом Александра Лукашенко в Витебске косили... песок. Снимок разместил на своей странице в Facebook футбольный агент Валерий Исаев.

На нем можно увидеть, как группа мужчин с косилками «облагораживает» большую площадку, которую может увидеть во время проезда руководитель государства.

Вероятно, раньше ее засеивали травой.