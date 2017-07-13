Игрок «Динамо-Брест»: Искренне поддерживаю людей, которые не дают белорусскому языку погибнуть 13.07.2017, 18:35

Фото: Динамо Брест

Алексей Иванов сожалеет, что в Беларуси родной язык используется редко.

Футболист «Динамо-Брест» Алексей Иванов в интервью tut.by высказался об отношении к белорусскому языку.

— Увы, так сложилось, что для большинства нашей молодежи белорусский язык — это не модно, и если ты разговариваешь на мове с соответствующим акцентом, то наверняка подумают, что ты приехал из провинции, и это станет предметом для шуток. Услышать родной язык сейчас действительно проще на периферии и от более пожилых людей. Я искренне поддерживаю людей, которые не дают мове погибнуть.

Конечно, билингвизм в стране порождает много споров, но одно могу сказать точно: это помогает нам охватывать больший круг общения как в нашей стране, так и за ее пределами. Сам я вполне могу изъясниться на белорусском языке без особых проблем, как и мои друзья и родные. В свободное время могу прочесть статью на мове, да и вообще к чтению отношусь положительно, - сказал Иванов.