Видеофакт: в Бресте улица превратилась в реку 3 13.07.2017, 18:58

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Сегодня в Бресте прошел сильнейший ливень.

Движение на улице Красногвардейской было затруднено из-за ливня, который 13 июля накрыл Брест.

По прогнозу республиканского гидрометеоцентра, 13 июля на большей части страны ожидаются дожди, грозы, местами град и сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха от +18 °С по западу до +27 °С по востоку страны, пишет tut.by.

В Бресте днем воздух прогреется до +20 °С.

В Бресте 13 июля с 6.00 до 15.00 выпало 24 мм осадков — почти треть месячной нормы. Об этом сообщила заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Рыбакова.