Шуневич: Милиционеры не всегда компетентны 12 14.07.2017, 7:52

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Игорь Шуневич

Министр внутренних дел Игорь Шуневич рассказал о «множестве причин», почему его ведомство стало источником скандалов.

«Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застарелых вопросов», — отметил министр после того, как провел в Минске личный прием граждан, сообщает «Еврорадио».

Он добавил, что основной формой получения информации для правоохранителей «всегда были личные приемы, контакты с людьми». «Любая помощь граждан приветствуется. Без привлечения общественности (в частности, добровольных народных дружин) сложно обеспечить на должном уровне правопорядок», — считает Игорь Шуневич.

Встречаются и случаи формализма в работе. Игорь Шуневич рассказал об обращении одной из заявительниц, которую оштрафовали за парковку на месте для людей с ограниченными возможностями, а у нее на машине просто дождем смыло специальную наклейку. «Сотрудники правоохранительных органов с точки зрения закона поступили правильно, но формально. С такими фактами нужно бороться», — считает министр.

Напомним, за последний год ведомство Игоря Шуневича регулярно оказывалось в центре скандалов. Сотрудники ГАИ попадались пьяными за рулем. В новогоднюю ночь милиционер из табельного оружия ранил минчанина, соседи которого жаловались на шум. А в Кричеве милиционеры пожаловались на своего начальника, после чего их уволили со службы.