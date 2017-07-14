Ожаровский: Под Островцом может образоваться радиоактивное озеро 3 14.07.2017, 8:17

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Андрей Ожаровский

Россия будет возвращать в Беларусь жидкие радиоактивные отходы.

Очередная новость про белорусскую АЭС взволновала общество. От Минэнерго становится известно, что ведется работа над проектом пункта захоронения радиоактивных отходов. Но обещали, что выработанное топливо будут возвращать в Россию! В Минэнерго от комментариев отказываются. Можем ли мы отказаться хранить ядерные отходы у себя и сколько нам это будет дополнительно стоить, «Еврорадио» объяснил российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

- До последнего времени белорусы были уверены, что все ядерные отходы БелАЭС будут вывозиться в Россию...

- Дело в том, что в соответствии с мировой практикой, страна, которая производит отходы, несет полную ответственность за эти отходы. Поэтому думать, что у Беларуси получится отправить свои отходы в Россию и таким образом от них избавиться, не стоит. Это обман, который, как я понимаю, сторонники атомного проекта запустили в общество. Возможно, что часть отработанного ядерного топлива временно поедет в Россию на переработку, но потом отходы снова вернутся в Беларусь. Поэтому, правильно, что уже сейчас готовятся к строительству своих могильников для этих отходов. Их может быть несколько: один ― для высокоактивных, второй ― для низко и среднеактывных. Это достаточно дорогая вещь: может потребоваться до 1 миллиарда евро на строительство. Хорошо, что Минэнегро Беларуси начало говорить о пунктах захоронения уже сейчас, но необходимо потребовать от них полный анализ и оценку стоимости строительства пунктов захоронения. Потому что если станция все же заработает и будет вырабатывать отходы, то это будут отходы белорусские, ваша головная боль.

- Но, может, Беларусь имеет какие-то эксклюзивные условия...

- В соглашении между Россией и Беларусью о строительстве атомной станции говорится, что «отработанное ядерное топливо, приобретенное у российских организаций, подлежит возврату в РФ для переработки на условиях, определенных сторонами в отдельном соглашении». Но этого отдельного соглашения до сих пор нет. И мы не знаем, готовится оно и когда будет подписано. А пока нет соглашения, нет и правового основания для отправки в Россию на переработку отходов БелАЭС. Ко всему, согласно российскому законодательству, в Россию допускается «временный ввоз отработанного ядерного топлива» с обязательным возвратом продуктов переработки в страну происхождения. Поэтому не нужно делать вид, что высокоактивных отходов в Беларуси не будет. Переработка отработанного ядерного топлива ― это химический процесс. В результате него образуется большое количество жидких радиоактивных отходов, которые будут «выпарены», запакованы в стекло и отправлены в Беларусь. Потому что вы должны нести ответственность за то, что построили у себя станцию.

- Какие пункты захоронения отходов необходимо построить?

- Для низкоактивных отходов строятся упрощенные пункты хранения ― траншейные или шахтные. Подход такой: закопать и забыть. К сожалению, этот подход не работает. И известны примеры, когда низкоактивные отходы складывались в соляной шахте, а потом выяснилось, что шахта протекает. В результате, образовалось подземное радиоактивное озеро. Что касается высокоактивных отходов, то существует мнение, что их нужно закапывать на глубину 500 метров, но пока в мире нет ни одного такого объекта. Более того, в мире даже не пришли к окончательному пониманию того, в какую породу лучше эти отходы закапывать. В любом случае, необходимо, чтобы отходы были изолированы на все время, пока они опасны для всего живого. Для некоторых радионуклидов это сотни тысяч лет.

- Насколько опасными вернутся в Беларусь те отходы, которые мы направим на переработку в Россию?

- Такими же опасными, какими они туда поедут. Россия только вытянет из этих отходов уран, который не выгорел, и плутоний, который там образовался ― чтобы использовать в военных целях. Печально известные по Чернобылю Цезий, Стронций ― все это вернется вам.

- Еще вопросы перевозки этих отходов туда-обратно...

- Перевозить отходы из Островца на, скорее всего, Красноярский горно-химический комбинат ― это отдельный дорогой и очень опасный процесс. Нужны спецэшелоны. Вопросов здесь много. И, возможно, именно потому, что ответов на эти вопросы нет, нет и дополнительного соглашения по отработанному топливу.

- Ничего пока не известно и о месте строительства будущих захоронений для отходов. Какая практика в мире?

- Обычно для низко и среднеактивных отходов пункты захоронения строятся рядом со станцией. Для высокоактивных отходов, о которых ваш Минэнерго еще и не вспоминает, процесс выбора участка для строительства более тяжелый. В Европе с поиском места возникают большие проблемы. Думаю, что и у вас местное население будет против того, чтобы на их земле строили такую точку сохранения.

- А, может, нам просто где-то в «чернобыльской зоне» его построить?

- Вы предлагаете строить пункт захоронения рядом с рекой Припять, в болотах?! Нужно такое место, которое гарантирует, что много лет отходы не будут выходить в окружающую среду. По моему мнению, таких мест на земле просто не существует. Кстати, именно невозможность на длительное время решить эту проблему заставляет страны отказываться от использования ядерной энергетики. Возможно, обсуждение этого вопроса заставит и Беларусь отказаться от строительства атомной станции. А если еще и станет понятна стоимость строительства пунктов захоронения сначала низко и среднеактивных, а потом и высокоактивных отходов, тогда станет понятно, что дешевле эту станцию недостроить.

- Почему Минэнерго ничего не говорит, о необходимости в будущем готовиться к хранению пусть и переработанных, но высокоактивных ядерных отходов?

- Пока нет возможности говорить об этом ― нет соглашения с Россией. Я полагаю, что российская сторона умышленно затягивает подготовку и подписание этого соглашения. Потому что если станция начнет работать, то у Беларуси не будет возможности сказать, что они не хотят работать на условиях, предложенных российской стороной. Тогда Россия сможет диктовать свои условия. С другой стороны, если сейчас начать все это обсуждать, то это станет еще одним аргументом для противников строительства АЭС.

- Проект БелАЭС по результату станет еще дороже?

- Сейчас строительство АЭС оценивается в 10 миллиардов долларов, и это госкредит РФ. Если будет это отдельное соглашение, мы поймем стоимость работы с высокоактивными отходами. Потому что и переработка отработанного ядерного топлива ― это не бесплатная услуга. И Беларусь должна будет платить России не только за поставку топлива, но и за его переработку. Потом нужно строить пункты захоронения отходов, а позже тратиться на охрану этого объекта. Думаю, пора уже начать считать деньги, которые по итогу потянет ваша АЭС.