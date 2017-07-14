В римском метро белоруску зажало между дверьми вагона и протянуло по перрону

В римском метро белоруску зажало между дверьми вагона и протянуло по перрону2
- 14.07.2017, 12:28
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43-летняя белоруска попыталась заскочить в один из последних вагонов перед самым отъездом.
Инцидент произошел 11 июля на станции Термини, пишет издание La Repubblica.
Состав уже готовился к отъезду. В этот момент 43-летняя белоруска попыталась заскочить в один из последних вагонов. С собой у нее были сумки и пакеты. В тот момент, когда рука женщины оказалась внутри вагона, поезд тронулся и потащил ее за собой.
Испуганные пассажиры стали кричать машинисту, но тот не услышал. Люди жали кнопки экстренной остановки, но поезд продолжал движение. В какой-то момент двери немного приоткрылись, и женщина смогла вытянуть руку.
По перрону ее протянуло около десяти метров.
Поезд же поехал дальше. Только на следующей станции машинист обратил внимание на огни сигнализации и вышел из кабины, чтобы посмотреть, что случилось.
— Если человек застревает в дверях, — пояснил изданию машинист, — системы блокируются, но если этого не произошло, значит, в дверях никого не было. Кроме того, сигнализация — это не тормоз, поэтому я остановился на следующей станции, чтобы посмотреть, что случилось.
Со множественными переломами женщина находится в больнице Сан-Джованни. Угрозы ее жизни нет.
Полиция просматривает все записи видеонаблюдения, чтобы понять, что точно произошло.