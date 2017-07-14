Видеофакт: Мордобой в отделении милиции в Речице 23 14.07.2017, 12:42

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Сотрудник милиции Речицкого РОВД

Житель Речицы опубликовал видеозапись с рукоприкладством майора милиции.

К правозащитникам попала видеозапись, сделанная жителем Речицы в одном из отделений милиции районного центра, сообщает сайт spring96.org.

Правозащитники связались с автором ролика, который рассказал об истории, случившейся с ним совсем недавно.

«Я вместе со своим товарищем шел по улице в городе Речица на подпитии. Нас задержали сотрудники милиции и попросили проехать в отделение, мы согласились без всякого сопротивления, поехали дышать в трубку, а потом опять в отделение, чтобы выписали штраф. Там я начал вести видеосъемку на телефон, после этого меня избил сотрудник милиции и отправил в изолятор временного содержания на 72 часа. После меня обвинили по трем статьям и дали штраф 22 базовых величин».

Житель Речицы написал жалобу на противоправные действия сотрудников милиции в местное отделение Следственного комитета и готовит заявление в Управление собственной безопасности МВД.

Здесь будет уместно вспомнить рассуждения главы МВД Беларуси Игоря Шуневича, которыми он поделился вчера во время личного приема граждан в Совете министров.

- Действительно, мы не всегда компетентные на уровне первой инстанции, и на это есть много причин, в том числе некая профессиональная неготовность к решению очень сложных, зачастую застарелых вопросов, - рассказал министр.

На этот раз со словами Игоря Шуневича можно полностью согласиться: действительно компетенция рядовых сотрудников хромает на две ноги. Чтобы просто объяснить права и обязанности задержанному гражданину, сослаться за закон, запрещающий снимать в отделении милиции (?), милиционер отвечает ударом кулака в лицо.

Вот это аргумент, вот это компетенция!

Интересно только, неужели и в этом случае в отделении милиции камера видеонаблюдения, по традиции, будет испорченной?