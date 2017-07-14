Как на границе РФ уничтожают «санкционные» белорусские яблоки 8 14.07.2017, 17:11

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Российские пограничники объявили настоящую войну белорусским перевозчикам.

Минский грузоперевозчик Сергей Штода поделился фотографией, которые со Смоленской таможни прислал коллега.

После проверки его фуру с грузом яблок загнали на полигон уничтожения санкционных продуктов, яблоки выбросили и раздавили бульдозером, передает «Радыё Свабода».

Belarus - Polygon destruction sanctions products near Smolensk, 14Jul2017

Водитель утверждает, что яблоки - белорусские, прошлогоднего урожая, сопроводительные документы были в порядке. Однако российские таможенники заподозрили, что накладные недействительны, а фрукты на самом деле «привезенны из Польши». На этом основании решили утилизировать всю партию.

Сергей Штода на днях сам вернулся с российской границы и говорит, что для перевозчиков сейчас она укреплена больше, чем граница с Евросоюзом:

«Сейчас там все модернизировали. И если раньше можно было кордоны проскочить, то сейчас все грузовые автомобили загоняют в "рукава", даже могут отправить на рентген. Плюс наставили заборов, чтобы невозможно было развернуться. То есть либо напрямую, либо на стоянку. Когда однажды водитель пошел на разворот и протаранил машину ОМОНа, по колесам стреляли - пограничников вооружили автоматами».

По cловам грузоперевозчика Сергея Штоды, Москва готовит новые ограничительные меры в отношении белорусских поставщиков - в частности, более жесткий контроль за пребыванием в пограничной зоне:

«C 1 октября, чтобы находиться в пограничной зоне, нужно будет брать разрешение в отделении ФСБ в Смоленске. На границе пишешь заявление, потом едешь в Смоленск, и только с полученным разрешением имеешь право находиться в пограничной зоне. И это для "братьев-белорусов" ».

Сергей Штода часто ездит в Россию и регулярно сталкивается с «приговорами» продуктам (прежде всего это касается фруктов и овощей), которые незаконным образом, как подозревают российские контролеры, ввозятся через Беларусь из стран Евросоюза - мол, нарушается пищевое эмбарго, введенное в ответ на европейские санкции против Москвы:

«Вот она, Европа по-русски ... В мире кому такое показать? Люди зададут вопрос - зачем выбрасывать на свалку, давить гусеницами? Неужели трудно проверить, а не махать сразу шашкой? Отправьте в детский дом, зачем истреблять? Впрочем, они понимают: владельцы начнут судиться, если безосновательно конфискуют грузы. А так убили - и все, никаких следов ...»

Два года назад вступил в силу указ президента России Владимира Путина о борьбе с санкционными товарами. С того времени остановлены и уничтожены тысячи тонн растительной и животной продукции, которая подпадает под российское эмбарго в ответ на санкции Запада за российскую агрессию в Украине.

В разных регионах России регулярно происходят показательные расправы над томатами, персиками, сырами, тушками гусей и кур. Акции протеста в разных городах России и сотни тысяч подписей против варварской утилизации плодов не принесли успеха - санкционные продукты по-прежнему давят катками и уничтожают в специальных печах.