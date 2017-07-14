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США не выдают визы российским дипломатам

  • 14.07.2017, 17:26
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Вашингтон не выдает визы российским дипломатам, которых Россия направляет в США вместо высланных в декабре 2016 года.

Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, численный состав американского посольства в Москве очень сильно превышает количество сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне, и Россия в качестве одной из ответных мер может "просто уравнять персонал", передает Радио Свобода.

В конце декабря прошлого года власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли две посольские дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон заявил, что меры приняты в ответ на российское вмешательство в американские выборы и давление на американских дипломатов. Россия тогда отказалась принимать ответные меры, объяснив это тем, что в дальнейшем будет строить отношения не с администрацией Барака Обамы, которая ввела санкции, с администрацией Дональда Трампа. Однако недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные действия все же готовятся.

В пятницу заместитель советника президента США Себастьян Горка заявил в интервью телеканалу CNN, что администрация президента США Дональда Трампа может снять арест с российской дипломатической собственности, если Москва выполнит свои обязательства по соблюдению режима перемирия в Сирии. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал эти условия "шантажом".


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