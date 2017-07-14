Срок безвизового въезда в Беларусь может быть продлен 8 14.07.2017, 20:14

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Срок безвизового пребывания может быть увеличен до 10-ти суток.

Об этом заявил Владимир Макей в интервью испанскому изданию El País, сообщает kp.by.

Пятидневное безвизовое посещение Беларуси разрешили гражданам 80-ти стран 12 февраля нынешнего года. В соответствии с условиями, въезд на территорию страны должен быть осуществлен только через Национальный аэропорт

- Начиная с весны, граждане ЕС могут совершать поездки в Беларусь на срок до пяти дней без визы. По словам Министра, в настоящее время рассматривается вопрос о продлении этого срока, – пишет издание.

С предложением об увеличении срока безвизового пребывания до 10-ти суток выступил в начале июля замминистра спорта и туризма Михаил Портной. Это вызвано в том числе необходимостью развития санаторно-курортного направления.

- Чтобы отдохнуть в санатории, нужно провести комплекс из 8-12 процедур. Пятидневного безвизового режима здесь недостаточно, - рассказал Портной.