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Под Белостоком проходит «Басовище» (видео, онлайн)

  • 14.07.2017, 22:57
Фото: charter97.org

Сегодня открылся старейший белорусский фестиваль «Басовище-2017».

Открывали фестиваль группы BarRokka, Leibonik, SnopSnoŭ и Teleport.

Хедлайнером первого дня станут брестские панки «Дай дарогу!», которые впервые выступят в Городке, второго ― Naviband, Akute и украинцы «Вагоновожатые».

Онлайн-трансляцию фестиваля ведет «Радыё Рацыя».

Впервые «Басовище» было проведено в 1990 году. С течением времени праздник стал одной из главных площадок белорусскоязычной музыки. С 1992 по 2009 год проводился конкурс молодых групп, среди победителей которого Znich, Zet,: B: N :, Mauzer и другие.


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