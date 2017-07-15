«Заплатили 1300 долларов за тур, но так и остались в Минске!» 8 15.07.2017, 9:12

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В милицию на одну из минских турфирм поступило 59 заявлений.

«Мы постараемся сделать Ваш отдых приятным и увлекательным. Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов», - так турфирма «Калипсо Тур» зазывала в соцсетях к себе на страницу.

Но сотне белорусов, которые обратились в эту фирму, так и не суждено было отправиться на свой долгожданный отдых, пишет kp.by.

- Я отправляла в путешествие дочку с подругой. И в ноябре прошлого года Надя и Катя нашли тур в Испанию с вылетом из Москвы. При этом предоплату попросили стопроцентную, - рассказывает минчанка Наталья, мама 22-летней Надежды. - За свою поездку на двоих они заплатили 1300 долларов. Когда же подошло время уезжать в тур, девочки начали звонить и просить билеты на самолет и ваучеры на отель. Однако работница турфирмы Юлия сказала, что их еще нет. Обещала позвонить позже, но этого не произошло. В день отъезда, когда уже были собраны чемоданы, эта работница сообщила по телефону, что… отдыхает за городом, а за два часа до выезда мы узнали, что рейс переносится на два дня! Нам снова обещают привезти документы, на этот раз уже перед посадкой на микроавтобус, который повез бы дочку и ее подругу в Москву. Но, уже стоя на автовокзале, мы узнаем, что поездка снова переносится на 2 дня. На следующий день Надя с Катей отправились в турфирму выяснить, что с путевкой. Но офис был закрыт, а возле него собралось много недовольных людей.

После этого девушки написали заявления в милицию. К слову, они заключали договор с турфирмой, у которой было одно название, но позже она переименовалась в «Калипсо Тур».

Минчанки Надя и Катя были не единственными, кто не смог уехать в путешествие. С середины прошлой недели потерпевшие туристы стали обращаться в милицию.

- К нам обратились граждане, которые сообщили о том, что турфирма «Калипсо Тур» и индивидуальный предприниматель Борздый оказывают некачественные туристические услуги в виде поездок в Испанию, Турцию, Грецию, Египет, Чехию, Болгарию, Кипр. Зафиксированы случаи неоказания услуг, - рассказала «Комсомолке» официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская. - В РУВД уже обратилось 59 потерпевших. Это те люди, которые заключали договоры с турфирмой. По предварительным данным, общая сумма ущерба пострадавших туристов составляет около 136 тысяч белорусских рублей (69 тысяч долларов. - Ред.).

Сейчас милиция проводит проверку.

- Есть основания полагать, что количество физических и юридических лиц, которые заключали договоры с этой фирмой, может быть и больше, - говорит Эвелина Марковская. - К слову, работники турфирмы и предприниматель обещают, что вернут всем туристам их деньги.

Если вы заключали договоры с этой турфирмой и обязательства по ним не были выполнены, обращайтесь в Октябрьское РУВД Минска по телефонам: (017) 239-64-73, (017) 226-21-05.

ЗВОНОК В ТУРФИРМУ

«Со следующей недели начнутся выплаты»

- На данный момент мы не работаем, - сказала нам по телефону специалист турфирмы Юлия. - Со следующей недели начнутся выплаты людям, мы будем возвращать им деньги.

- А компенсировать туристам моральный ущерб будете?

- Люди могут в дальнейшем обращаться в суд, если они хотят подавать на моральную компенсацию.

НА ЗАМЕТКУ

Как туристу не попасть в ловушку?

- Сколько существует человечество, столько существуют мошенники, - констатирует директор Республиканского союза туристических организаций Валентин Цехмейстер. - Туризм - сфера с повышенным предпринимательским риском. Поэтому, чтобы найти вариант понадежнее, ориентируйтесь на авторитет: компания с именем и отзывами, которая работает на рынке больше 20 лет, вряд ли решится на такой трюк: они потеряют гораздо больше.

- То есть к маленьким и новым не обращаться?

- Обращаться! Только проверьте, входит ли компания в Союз туристических организаций и реестр турагентств и туроператоров на сайте Министерства спорта и туризма: на сегодняшний день там числится 747 организаций, а работает в стране около полутора тысяч.

Проверяйте, чтобы у вас был заключен утвержденный постановлением Совета министров типовой договор и выданы финансовые документы, подтверждающие факт оплаты туруслуг через банк или кассу организации.

Страхуйте риски болезни или несчастного случая, неоткрытия визы, овербукинга - непопадания в отель. И, наконец, не ведитесь на халяву и большие скидки: помните, что все турагенты продают один и тот же продукт.