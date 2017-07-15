Японцы обеспокоены наглостью российской авиации 6 15.07.2017, 9:18

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С апреля истребители сил самообороны Японии наиболее часто поднимались в воздух по тревоге из-за приближения российской авиации.

Об этом заявили в японском военном ведомстве, отметив увеличившуюся активность ВКС России, передает РБК.

Всего, по данным ведомства, японские истребители сил самообороны страны поднимали по тревоге 229 раз. Это, как уточнили военные, на 52 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Из них 55% случаев от общего числа, как уточнили в министерстве, приходились на российские военные самолеты (125 раз). Это, как также пояснили японские военные, на 47 случаев больше, чем в прошлом году.

Однако рост активности российский авиации у берегов Японии, как пишет NHK, в ведомстве объяснили совместными военными учениями Японии и США в Японском море из-за ядерных испытаний Северной Кореи. Это, как полагают в Токио, стало причиной «наиболее плотного сбора информации» Россией.

Еще в 44% случаев (101 раз), по информации Минобороны страны, силы самообороны Японии поднимали свои истребители из-за приближения ВКС Китая. Этот показатель, по данным министерства, по сравнению с аналогичным показателем 2016 года напротив уменьшился на 98 случаев.

В прошлом году, как напомнили в ведомстве, из-за китайских самолетов японские истребители поднимались по тревоге 199 раз, а из-за российских — 78.