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Пружанскую дискотеку рекламируют портретами организаторов террора

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  • 15.07.2017, 9:29
  • 9,601

Пружанский городской Дом культуры разместил «Вконтакте» афишу грядущей дискотеки «Хиты 90-х».

По какой-то причине хиты 90-х ассоциируются у авторов афиши со следующими персонажами, изображёнными на афише: Сталин, Ленин,

Карл Маркс, Че Гевара, Мао Цзэдун, пишет pruzhany.net.

Афишу сопровождает четверостишье:

«Забамбим вам там музон,

что позавидует Кобзон!

Не динамьте, будем ждать

И вместе с вами отжигать!!»

При чём тут ретро 90-х, непонятно, ведь никто из этих товарищей не жил в эти годы.

Какое отношение три последних деятеля имеют к Беларуси, также непонятно.

А вот Ленин и Сталин имеют прямое отношение к Беларуси — с 1917 по 1953 под руководством Ленина и Сталина было репрессировано 1 млн 400 тыс. жителей БССР, при этом к расстрелу осуждено 358 686 из них.


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