Пружанскую дискотеку рекламируют портретами организаторов террора

Пружанскую дискотеку рекламируют портретами организаторов террора7
- 15.07.2017, 9:29
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Пружанский городской Дом культуры разместил «Вконтакте» афишу грядущей дискотеки «Хиты 90-х».
По какой-то причине хиты 90-х ассоциируются у авторов афиши со следующими персонажами, изображёнными на афише: Сталин, Ленин,
Карл Маркс, Че Гевара, Мао Цзэдун, пишет pruzhany.net.
Афишу сопровождает четверостишье:
«Забамбим вам там музон,
что позавидует Кобзон!
Не динамьте, будем ждать
И вместе с вами отжигать!!»
При чём тут ретро 90-х, непонятно, ведь никто из этих товарищей не жил в эти годы.
Какое отношение три последних деятеля имеют к Беларуси, также непонятно.
А вот Ленин и Сталин имеют прямое отношение к Беларуси — с 1917 по 1953 под руководством Ленина и Сталина было репрессировано 1 млн 400 тыс. жителей БССР, при этом к расстрелу осуждено 358 686 из них.