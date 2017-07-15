Громкие антикоррупционные дела: борьба со злом или пыль в глаза? 12 15.07.2017, 9:41

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Восемь лет заключения за коррупционные преступления получил вчера бывший глава Бобруйского горисполкома Андрей Коваленко.

Суд признал экс-чиновника виновным в получении взяток на общую сумму более $ 20 тыс. Деньги бывший мэр получал в 2015-16-ых годах от представителей коммерческих структур за благоприятное решение вопросов, которые были в его компетенции.

«Я так считаю, что их и выращивают специально в качестве жертвенных животных. Чтобы всегда можно было показать, мол, вот кто виноват во всем, что происходит в Беларуси», – сказал Белсату Анатолий Санотенко, редактор «Бобруйского курьера».

Вертикальщик признал вину лишь частично

Мол, суммы взяток были не такие большие, потому что за посредничество приходилось давать деньги и другим. Во время слушаний подсудимый признался, что тюрьма стала для него огромным физическим и психологическим испытанием.

«Один человек не может управлять страной эффективно, и поэтому будет коррупция. Ничего удивительного. Поступает указание – человека взяли. Почему этих людей так публично судят? Ведь существует такое правило – народ требует хлеба и зрелищ», – уверена правозащитница Тамара Сергей.

Чиновнику было стыдно давать взятки в рублях

Деньги Андрей Коваленко получал для того, чтобы решить вопросы с устройством отдельных людей на работу. Во время судебных слушаний бизнесмен Эльшад Ахундов, который был посредником в передаче взятки бывшему чиновнику, заявил, что менял отечественную валюту на доллары, так как первому лицу города было стыдно давать взятку в белорусских рублях. Сам бизнесмен и его сын Артур получили по 2,5 года заключения.

За 23 года при Лукашенко коррупции меньше не стало

Только за три последних месяца, по подсчетам блогера Виктора Малишевского, количество злоупотреблений властью и служебными полномочиями в стране выросло на 92,9%, а количество взяток – на 67,7%.

При этом за свежими примерами далеко ходить не приходится – так, на днях отечественные силовики по подозрению в получении взятки задержали топ-менеджера «БелАЗа» и пятерых его партнеров. А буквально накануне Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля анонсировал новые разработки в уголовных делах в отношении ряда белорусских чиновников.