Николай Дедок подал в суд на «Совбелию» 1 15.07.2017, 9:54

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Николай Дедок

Активист хочет «привлечь внимание ко лжи госСМИ».

Николай Дедок обратился в суд Советского района Минска с иском к редакции газеты «Советская Белоруссия» о защите чести и достоинства, а также возмещении морального ущерба.

В своем иске бывший политзаключенный отмечает, что в статье «Анархия, мать...», вышедшей 29 мая 2017 на интернет-сайте газеты за авторством Андрея Муковозчика, была помещена следующая информация, которая не соответствует действительности:

«Напомню, что Дедок получил свой срок за атаку «коктейлями Молотова» российского посольства в Минске. Это, если кто еще не понял, «акция» – так это называлось, кажется, у боевых эсеров Савинкова?»

Согласно приговору суда Заводского района Минска от 27 мая 2011 года Николай Дедок не был осужден за те действия, на которые ссылается автор статьи.

Также заявитель отмечает, что далее по тексту в статье те действия, за которые якобы он был осужден, сравниваются с терроризмом.

«Учитывая крайне негативное мнение о террористах в обществе, я считаю подобную ремарку относительно себя оскорбительной и порочащей мое доброе имя, написанной с целью дискредитировать меня и анархистское движение Беларуси, тем более, что статья, по которой я был осужден в 2011 году не содержит в своей диспозиции «признаков терроризма», - отмечает в иске бывший политзаключенный.

Николай Дедок считает, что интернет-сайт газеты «Советская Белоуссия» распространил унижающие его честь и достоинство сведения и степень их распространения очень высока, так как издание является наиболее массовой государственной газетой и недостоверная информация стала известна множеству людей.

Он просит суд признать, что сведения, написанные в издании, не соответствуют действительности, порочат его честь и достоинство, обязать редакцию газеты и автора статьи удалить неверные данные и опубликовать на главной странице интернет-сайта газеты опровержение данной информации. А также взыскать в его пользу с редакции газеты и Андрея Муковозчика 10 000 белорусских рублей в качестве компенсации морального вреда.

Николай Дедок поделился с ПЦ «Весна» своими ожиданиями:

«У меня нет веры в то, что государственная система может эффективно защищать права человека. Тем более такая, как в Беларуси. Поэтому мое обращение в суд не является признанием легитимности этого государства - это, скорее, средство привлечь внимание к лжи госСМИ и напомнить Андрею Муковозчику об ответственности за свои слова».

Напомним, Николай Дедок был осужден судом Заводского района г. Минска 27 мая 2011 года на 4,5 года заключения по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса («хулиганство, совершенных группой лиц»). Правозащитники признали его политическим заключенным.