Эксперты о курсе рубля: Велика вероятность неожиданностей 6 15.07.2017, 10:17

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Фото: Reuters

В Беларуси возможен быстрый рост рублевой денежной массы и возникновение давления на курс белорусского рубля.

Традиционный прогноз курса рубля на неделю с 17 по 21 июля деоает в газете «Белрынок» Владимир Тарасов.

Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на текущей неделе может снизиться на величину 1-1,5% вследствие укрепления российского рубля. Уже в понедельник, 17 июля, возможно падение курса доллара примерно на 1%.

В начале прошедшей неделе ситуация на валютном рынке развивалась в соответствие с нашим прогнозом: курс доллара рос, российский рубль и евро дешевели. Однако затем курс российского рубля неожиданно резко вырос, что привело к тому, что прогноз по курсу доллара не сбылся. Вместо дальнейшего подъема средневзвешенный курс доллара на БВФБ снизился на 0,4% и составил 14 июля 1,9645 BYN/USD.

Средневзвешенный курс российского рубля на БВФБ за прошедшую неделю вырос на 0,5% и достиг3,2868 BYN/100RUB. Российская валюта получила поддержку от главы Минэкономразвития Максима Орешкина и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которые на Международном финансовом конгрессе 13 июля довольно оптимистично охарактеризовали состояние экономики и финансов страны. Кроме того, российский рубль получил поддержку от роста цен на нефть на мировом рынке, которые начали подниматься в связи со уменьшением коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 7 июля.

Средневзвешенный курс евро на прошедшей неделе снизился на 0,5% и составил 14 июля 2,2418 BYN/EUR.

Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе не изменилась (прогнозировалось изменение в интервале 0-0,5%).

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом объем сделок с иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе снизился до 278,4 млн. USD с 312 млн. USD неделей ранее. Стабильность стоимости корзины валют в таких условиях указывает на сокращение спроса на валюту.

Нацбанк на прошедшей неделе опубликовал данные об изменении денежной массы в июне. Как оказалось, она выросли почти на 1 млрд. USD, причем, в основном, за счет увеличения ее рублевой части. Широкая денежная масса (М3) в июне увеличилась по сравнению с маем на 5,4% (1,86 млрд. BYN) и достигла 36,31 млрд. BYN. При этом рублевая денежная масса (М2*) поднялась на 9% (1,02 млрд. BYN) — до 12,09 млрд. BYN. Значительную часть этого прироста обеспечили юридические лица, увеличившие свои накопления в банках за июнь на 0,43 млрд. BYN. Это является аргументом в пользу того, что в июне были увеличены расходы бюджета, которые и привели к росту средств у субъектов хозяйствования.

Увеличило свои накопления и население, причем, в основном, объем средств на переводных депозитах, то есть на текущих счетах (на 27,1%, то есть на 0,43 млрд. BYN).

Но, похоже, что в июле причины, которые привели к росту стоимости корзины в конце июня – начале июля, сошли на нет. В связи с этим на текущей неделе можно ожидать начала формирования тенденции к снижению стоимости валютной корзины, примерно так, как это происходило в прошлом году. «Белрынок» будет ожидать снижения стоимости корзины на величину в диапазоне 0-0,5%.

Однако в текущем году данная тенденция может оказаться недолгой, так как вследствие снижения ставки рефинансирования и роста объемов кредитования со временем можно ожидать быстрого роста рублевой денежной массы и возникновения давления на курс белорусского рубля.

Курс доллара по отношению к евро

Коррекции курса евро на рынке форекс на прошедшей неделе помешали два фактора. Во-первых, политический фактор, а именно, слухи о том, что сын президента США Дональда Трампа мог вести переговоры с российскими чиновниками о получении компрометирующих данных о Хиллари Клинтон.

Во-вторых, сказалось выступление главы ФРС Джанет Йеллен в Конгрессе США которая сообщила, что ФРС собирается в текущем году повысить ставки и уменьшить свой баланс, но делать это будет не спеша. Кроме того, она отметила, что текущие ставки ФРС недалеки от нейтральных, то есть повышение ставок в текущем периоде будет ниже, чем в прошлых периодах.

А в пятницу, 14 июля, вышли новые негативные данные о состоянии экономики США. Розничные продажи в США в июне сократились на 0,2% по сравнению с маем, при том, что ожидался рост на 0,1%. В мае также наблюдалось сокращение, причем впервые с августа 2016 года.

Кроме того, потребительские цены в июне не изменились по сравнению с маем, что также оказалось хуже прогноза (ожидался рост на 0,1%). В годовом выражении инфляция составила 1,6%.

Все это негативные данные для доллара. Однако росту курса евро будет препятствовать общее мнение экспертов о том, что текущий рост курса евро является преждевременным, и не обусловлен фундаментальными факторами. Например, Джорджет Боле, валютный стратег в ABN Amro Bank в Амстердаме заявил, что целью банка по курсу евро на конец года является уровень 1,15 USD/EUR, но интервал 1,16-1,17 USD/EUR кажется все более вероятным. Этот прогноз не так уж и далек от текущих значений, что указывает на вероятность снижения курса евро против доллара.

20 июля состоится заседание Европейского Центробанка. Марио Драги предстоит нелегкая задача: надо каким-то образом останавливать укрепление евро, которое выглядит явно преждевременным и может негативно сказаться на состоянии европейской экономики. Будем надеяться, что ему удастся это сделать, и курс евро вернется к первоначальному уровню. То есть, по итогам текущей недели «Белрынок» ожидает нулевого изменения курса.

Курс российского рубля по отношению к доллару

На прошедшей неделе не было недостатков в прогнозах относительно курса российского рубля. Заместитель председателя правления Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что в конце 2017 года курс доллара, по его мнению, будет не сильно отличаться от текущего. В начале года он ожидал ослабления курса до 50 RUB/USD.

А министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что рубль начал слабеть, но скачка курса доллара до 80 RUB/USD не будет. В Минэкономразвития ожидают средний курс доллара в текущем году на уровне 64,4 RUB/USD, а в конце года — 68 RUB/USD.

В Газпромбанке считают, что вследствие дефицита текущего счета в III квартале курс доллара может подняться до 65 RUB/USD, однако к концу года опустится до 61 RUB/USD.

Банк России, похоже, собирается подержать рубль. Э 13 июля Международном финансовом конгрессе ЦБ в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос журналистов о возможности изменения ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ 28 июля, заявила следующее: «Могу сказать, что мы не рассматриваем повышение ставки». Это можно понять, как шутку, но раскрывать планы ЦБ Эльвира Набиуллина отказалась. Согласно опросам агентства Bloomberg, примерно 70% экспертов ждут снижения ставки на июльском заседании на 25 пунктов. Это весьма вероятно с учетом того, что в Банке России считают рост инфляции временным явлением.

На текущей неделе в России начнутся налоговые выплаты, пик которых приходится на последнюю неделю месяца. Но рубль получит поддержку и на текущей неделе, поэтому можно ожидать продолжения его укрепления против евро и доллара. Возможны сюрпризы от нефти, так как нефтедобывающие страны в ближайшие две недели проводят совещания, где будут обсуждать вопрос о ценах на нефть, которые никак не хотят расти. Будем ожидать умеренного снижения курса доллара на Московской бирже – на уровне 0,5%. Но с учетом падения курса доллара на Московской бирже 14 июля примерно на 1%, которое не было учтено на торгах на БВФБ, можно ожидать снижения на 1,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В случае реализации сделанных выше прогнозов эксперт ожидает, что на текущей неделе средневзвешенный курс доллара на БВФБ снизится еще примерно на 1-1,5%. Но велика вероятность неожиданностей.

Прогноз на понедельник, 17 июля

После появления 14 июля негативных данных по рынку труда и розничным продажам в США курс евро по отношению к доллару США на рынке форекс вырос примерно на 0,5% до 1,1415 USD/EUR.

На Московской бирже курс доллара США по отношению к российскому рублю во второй половине пятницы, 14 июля, снизился примерно на 1% — до 59,08 RUB/USD.

В связи с этим можно ожидать, что на БВФБ в понедельник, 17 июля, средневзвешенный курс доллара может опуститься примерно на 1%.