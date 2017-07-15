Сегодня — 607-я годовщина битвы под Грюнвальдом 1 Олег Дернович, «Наша Нiва»

15.07.2017, 11:51

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Битва завершилась победой объединенного польско-литвинского войска.

На совете в Бресте 8—10 декабря 1409 года Ягайло и Витовт приняли план летней кампании против Немецкого ордена.

Локальные столкновения, дипломатические паузы остаются в прошлом — союзники полны решимости в свою пользу решить давнее противостояние. Таким образом, были обсуждены основные вопросы предстоящего похода: перемещение войск, их встреча, и главное — решено было заставить Орден дать генеральное сражение на поле, используя значительное превосходство польско-литвинского войска.

Немецкий военный и историк Макс Элер в начале ХХ в. очень высоко оценивал сам стратегический план военной кампании. В юбилейный 1910 году он писал, что продвижение войск ВКЛ и Польши на Грюнвальд «пробуждает удивление своей спланированностью».

Сама идея ударить в сердце Ордена, на Мальборк, уже сильно отличается от обычной для тех времен тактики грабительских нападений на пограничные замки. Ягайло и Витовт отправилась на войну, имея перед собой действительно стратегические задачи.

Подготовка

Сразу после совещания Витовт приказал, чтобы каждый воин, пеший или конный, имел с собой провиант.

В мае 1410 г. великий князь уточнил: военная экспедиция рассчитана на пять недель, и именно на этот срок каждый участник военного похода должен иметь запас продовольствия.

В Беловежской пуще была развернута масштабная охота на зубров и кабанов. Документы фиксируют, что каждое охота давала 50 бочек соленого и сушеного мяса. Припасы свозились и сплавлялись по Висле к польскому Плоцку.

Всю весну Витовт провел в разъездах. Под Слонимом великий князь едва не попал в руки немецких рыцарей — великий маршал Ордена совершал рейд в сторону Бреста и сжег Волковыск.

Переправа

Из Троков (Тракая) Витовт выдвинулся с частью войска 3 июня.

Еще раньше в поход вышла артиллерия Великого Княжества. Литвинское войско соединилось 26 июня на Подляшье на реке Нарев.

С Севера пришли хоругви Центральной Литвы и Жемайтии, подошли полки из русинских земель ВКЛ, а также татары.

3 июля уже на Висле под Червиньском, ниже Варшавы, Витовт соединился с Ягайло. А еще на Брестском совете 1409 г. было решено соорудить там грандиозный понтонный мост. Ширина Вислы здесь доходила до 500 м.

Части моста были сплавлены по реке и буквально за полдня собраны выше Червиньска. Как утверждает хронист Ян Длугош, на переправе царил идеальный порядок: при входе на мост Ягайло поставил отборный отряд вооруженных рыцарей, чтобы избежать шума и давки.

В районе моста были уставлены мощные балки, так называемые «кобыляны», — чтобы никто неорганизованно не смог приблизиться к берегу. Армия входила на мост равными рядами, вместе с пушками и амуницией. То, что мост был понтонный, подвижными опорами на лодках, позволяло избежать эффекта резонанса во время передвижения строем. После переправы мост «на лодках» разобрали и снова сплавили к Плоцку.

В четверг, 3 июля, войска двинулись прямо к прусской границе. В первый день удалось пройти свыше 30 км. На следующий день войска преодолели меньшее расстояние.

5 июля в польско-литовском обозе появились «международные наблюдатели» — послы венгерского короля Сигизмунда.

Ягайло уже нечего было скрывать, и Витовт организовал торжественный смотр наличных вооруженных сил.

Как пишут хронисты, «по заведенному предками обычаю», разделил он войско на гуфы и хоругви. Хоругвей тех, не считая татар, было сорок.

Великий князь раздал каждой хоругви свои знаки и распорядился, «чтобы каждая хоругвь и гуф следили за знаком и слушались приказов». 6 июля, в воскресенье, после торжественной раздачи штандартов, все литвинское войско прошло строем перед Ягайло и Витовтом.

Обоз

Далее войско вынуждено было продвигаться с длительными остановками, иначе бы обозы безнадежно отстали.

Помимо провианта, пушек и ядер к ним везли запасы оружия и одежды. Те, что побогаче, везли палатки и кухонную утварь. На своих боевых конях рыцари везли только оружие.

Первичной военной единицей тогда считалось копье, включавшее трех человек (рыцаря с копьем и мечом, оруженосца и стрельца с луком или арбалетом) и четырех коней (четвертый конь — подменный, на нем рыцарь ехал во время переходов). На каждое копье приходилась как минимум одна подвода с припасами.

Состоятельная шляхта имела свои обозы.

Если принять во внимание численность объединенного войска в 29 тыс. конных и 10 тыс. пехоты, то обоз должен был состоять как минимум из 10 тыс. подвод.

Надо добавить сюда плдводы с пушками и ядрами, с приспособлениями для осады, подводы ремесленников, канцелярские подводы и подводы лекарей…

Это дает еще как минимум 500 подвод.

Такая колонна должна была бы растянуться на 84 км, если допустить по 8 м на каждую упряжку, как это подсчитал польский историк Стефан Кучинский. Чтобы привести в движение такую громадину, требовалось несколько часов, а переправа через реку длилась сутки или двое.

Наказания

При движении столь многочисленного войска случались, конечно, инциденты.

Ночами из лагеря выходили «волонтеры» и нападали на окрестные поселения. Хронист Длугош обвиняет в этих нападениях, прежде всего, татар, а также литвинов, которые там не ориентировались, где земли польского короля, а где прусских немцев.

Хотя современные историки полагают, что по крайней мере часть грабительских вылазок происходила с санкции короля.

Бывали и случаи масштабного насилия. Уже на орденской территории, под Лидзбарком, когда армия стояла лагерем между озерами, солдаты захватили и опустошили селение, разграбили в нем католическую церковь. Происходило это вопреки приказам.

После скорого следствия Витовт приказал двоим осужденным литвинам установить себе виселицы и самим же повеситься в присутствии всего рыцарства.

После такого солдаты уже опасались грабить. Без королевского приказа, по крайней мере.

Последняя ночь

Так или иначе, 13 июля польско-литвинское войско остановилось за полмили от замка Дубровно. Как обычно, разбили лагерь у озера. День был жаркий.

После штурма замка и города в руки союзников попала богатая добыча. Надо было отдохнуть после битвы, разобраться с трофеями. Ночь с 13 на 14 июля, а также день 14 июля польско-литвинское войско провело под Дубровно. Перед заходом солнца поступил приказ короля — выступать на следующий день.

Войско пошло отдыхать раньше, чем обычно. И через несколько часов, в ночь с 14 на 15 июля, двинулось в направлении местечка Грюнвальд, рядом с которым стояло войско Ордена. Новый день стал днем битвы, завершившейся победой объединенного польско-литвинского войска.

Олег Дернович, «Наша Нiва»