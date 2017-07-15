В Минске открылся Съезд белорусов мира 8 15.07.2017, 12:17

1,412

Нынешний конгресс — уже седьмой.

В Минске 15 июля начал работу VII съезд белорусов мира. На него выдвинули 160 делегатов из зарубежья и 145 из Беларуси. На открытие приехал министр иностранных дел Владимир Макей, передает Радио Свобода.

"От 3 до 4 миллионов белорусов за рубежом — это огромная сила, — сказал Макей на открытии съезда. — Я согласен со Светланой Алексиевич, которая однажды мне сказала, что, наверное, достаточно в Беларуси войн, достаточно революций. Мы должны сделать все, чтобы наша страна развивалась эволюционным путем".

Председатель совета Объединения белорусов мира "Бацькаўшчына" Елена Маковская озвучила тему нынешнего конгресса: "Белорусская нация, белорусская государственность, белорусское зарубежье — вызовы современности и стратегии развития".

Радим Горецкий, бывший президент ОБС "Бацькаўшчына" призвал белорусов объединяться ради дальнейшего построения независимого государства. Он отметил, что в этом году время важнейших юбилеев: 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания, 100-летие Всебелорусского народного съезда, который стал фундаментом провозглашения БНР, 80-летие пика сталинских репрессий.

Нынешний конгресс — уже седьмой. Первый прошел в 1993 году, он собрал более 1300 делегатов из зарубежья.