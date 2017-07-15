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Moody's: Рецессия в Беларуси продолжится, кредита МВФ не будет

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  • 15.07.2017, 12:43
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Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что по итогам 2017 года Беларусь останется в рецессии третий год подряд.

Постоянная внешняя уязвимость сдерживает кредитоспособность правительства, о чем свидетельствуют низкие валютные активы и зависимость от внешней финансовой поддержки. Ликвидность Беларуси остается слабой также из-за крупного госсектора, что дает значительные условные обязательства, цитирует аналитиков «Радыё Свабода», ссылаясь на БелаПАН.

«Замедление рецессии станет последствием восстановления производства и экспорта нефтепродуктов, а также восстановления экономики России, которая является основным торговым партнером Беларуси», - утверждают эксперты Moody's.

Международные институты прогнозируют падение валового внутреннего продукта Беларуси в 2017 году на 0,5-1%.

Аналитики Moody's также обращают внимание на то, что Беларусь урегулировала нефтегазовый спор с Россией и получила от нее финансовую поддержку - соответственно, аналитики больше не ожидают, что Беларусь «будет искать возможность заключить новую программу с МВФ».


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