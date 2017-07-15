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Под Брестом загорелся поезд

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  • 15.07.2017, 18:32
  • 10,774
Фото: vb.by

Возгорание произошло на станции «Мотыкалы».

Инцидент произошел в пятницу, около 14.25. На станции «Мотыкалы» вспыхнул полувагон с грузом угля. Он трое суток находился в отстое, ожидая формирования состава и его отправки. Оперативно прибывшие на место спасатели ликвидировали очаг возгорания. Никто из людей не пострадал, досталось лишь грузу: огонь повредил три кубометра угля, пишет «Вечерний Брест».

Сейчас устанавливается причина пожара. Две основные версии - нарушение правил хранения, использования, изготовления (приготовления) и транспортировки веществ и материалов, неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.


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