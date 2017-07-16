В Могилеве требуют уволить главного идеолога за саботаж Конституции 2 16.07.2017, 9:51

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Фото: svaboda.org

Городские власти предпочли «спрятаться за спину» областных.

Совет Могилевской областной организации ОГП в июне направил в горисполком заявление, в котором потребовал отменить решение о массовых мероприятиях, а также освободить от должности за саботаж Конституции Аллу Галушко, которая отвечает за идеологическую работу на городском уровне, сообщает mspring.online.

Активисты выступили за отмену оплаты коммунальным службам и «скорой» при проведении массовых мероприятий, а также высказались за уведомительный, а не разрешительный характер заявок.

Управляющий делами горисполкома Сергей Шинкоренко в ответном письме заявил, что решение о массовых мероприятиях прошло юридическую экспертизу и полностью соответствует Конституции.

Он обратил внимание на то, что в мае этого года горисполком предлагал ОГП внести предложения по изменению существующего решения, однако партия так и не представила свои задумки.

Что касается увольнения зампредседателя горисполкома Аллы Галушко, Шинкоренко написал, что для этого никаких оснований нет. Он не усмотрел с её стороны саботажа Конституции из-за отклонения заявок оппозиции на проведение митингов.

Могилевскую областную организацию ОГП ответ не устроил и теперь она готова обжаловать его на областном уровне.

«Что касается госпожи Галушко, то отвратительное положение дел с практикой организации и проведения массовых мероприятий связано прежде всего с ее действиями и бездействием. Массовые политические репрессии после проведения мирных митингов протеста в феврале и марте этого года, арест организатора после несостоявшегося митинга 1 мая – это следствие необоснованных отказов в их проведении, а под этими документами стоит подпись Галушко», — говорится в жалобе ОГП.

Помимо этого, партийцы просят привести решение горисполкома о массовых мероприятиях в соответствие с международными документами и Конституцией.