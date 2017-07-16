На улицах Столина появился «железный человек» 8 16.07.2017, 11:36

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Фото: media-polesye.by

Какими еще необычными композициями удивляют на улицах полесского городка?

С каждым годом улицы Столина становятся краше. И сегодня глаз радуют яркие цветущие клумбы и необычные композиции, пишет «Медиа Полесье».

Дело не только в чистоте улиц и обилии цветов на клумбах, но и в необычных композициях, создаваемых благодаря металлическим каркасам. Как ранее отмечал в разговоре с корреспондентом Медиа-Полесья начальник участка благоустройства Столинского ЖКХ Геннадий Пешко, чтобы сделать райцентр еще краше, коммунальники стараются придумывать новые композиции. Например, в этом году вблизи фонтана появился корабль с алыми парусами и композиция в виде сердца и стрелы Амура.