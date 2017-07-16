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Грюнвальдскую победу в центре Бреста отметили бело-красно-белой символикой

  • 16.07.2017, 13:44
Фото: racyja.com

Празднична акция прошла возле памятника 1000-летию Бреста.

Активисты Белорусской социал-демократической партии (Грaмада) и ряда других организаций к годовщине Грюнвальдской битвы провели акцию возле памятника 1000-летия Бреста.

Подробности рассказал «Радыё Рацыя» председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский:

«Белорусская история, история Бреста имеют много дат, которые позитивно воспринимаются абсолютным большинством граждан нашей страны. И одна из таких исторических дат - Грюнвальдская битва. В Бресте установлен памятник 1000-летию города, и на барельефе отмечены шесть важных исторических событий. И одно из них - это Грюнвальдская битва».

Фото: racyja.com

Во время акции активисты рассказали о славной победе наших предков и раздали экземпляры газеты «Наш город» с информацией о битве.

После акции участники развернули партийные флаги бело-красно-белых цветов. Несмотря на патрули милиции, провокаций со стороны силовиков не было.


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