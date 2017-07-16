Власти Ирака опровергли информацию о смерти главаря ИГ 2 16.07.2017, 17:35

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Абу Бакр аль-Багдади все еще жив и до сих пор скрывается в Сирии.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на директора службы разведки и контртеррористических операций МВД Ирака Абу Али Басри, главарь «Исламского государства» по-прежнему жив и скрывается на территории Сирии. Тем самым он опроверг сообщения российских властей о том, что аль-Багдади погиб в ходе налета ВКС на Ракку, передает РБК.

Басри затруднился сказать, где именно находится главарь террористов, однако предположил, что он покинул Ракку. По его словам, иракская разведка старается отслеживать все передвижения основных руководителей «Исламского государства».

О вероятной ликвидации аль-Багдади в результате авиаударов в Сирии министр обороны России Сергей Шойгу докладывал в июне президенту Владимиру Путину. По его словам, террорист погиб при авиаударе по зданию в Ракке, где собрались главари ИГ.

Позже командующий подразделением Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Ширази также выразил уверенность в гибели аль-Багдади, однако никаких доказательств смерти террориста представлено не было. Показанные иранским телеканалом фотографии мертвого боевика оказались фейком.

Позже источники иракского телеканала Al Sumaria сообщили, что информация о гибели аль-Багдади начала распространяться и на территориях, контролируемых террористами. Более того, в городе Таль-Афар на севере Ирака часть боевиков решила провозгласить независимость от так называемого «халифата», руководствуясь тем соображением, что основного командира террористов больше нет.