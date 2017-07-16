В Кремле почувствовали что-то неладное 8 Аnti-colorados, «Обозреватель»

16.07.2017, 17:57

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Владимир Путин

Визг из Москвы становится все более пронзительным и хоровым.

Наверное, в России почувствовали что-то неладное. До последнего времени официальная Москва пела песни в стиле: мы за мир, мы белые и пушистые, нас везде любят и ждут, хотя кто-то, почему-то, пытается с нами поссорить, и далее – список тех, с кем их ссорят. Но вот риторика изменилась и разные деятели, не только официальные, стали срываться в истерику и выдавать вещи, ранее усердно скрываемые.

Оно и понятно, нефтегазовая соска, выкормившая кровавого монстра, и так оскудела, а тут выяснилось принеприятнейшее обстоятельство, действительно пророчащее неладное. Дело в том, что так тяжело выстраданное Москвой решение ОПЕК о замораживании объемов добычи нефти, за которое Путиным было роздано множество ништяков, на достижение которого трудилась вся купленная агентура, оказалось не таким уж и незыблемым. По итогам полугодия выяснилось, что большинство стран картеля превысили свои квоты и добыли нефти больше, чем договаривались.

Такая ситуация вызвана статистикой загрузки танкеров, которые стоят на рейдах всего мира, в ожидании разгрузки. Залитые под верх махины сгрудились у принимающих терминалов, которые не успевают их разгружать. Грубо говоря, нефти прямо сейчас больше, чем это нужно потребителям. Вот и болтаются в море огромные наливники в 200-300 тыс. тонн каждый. Такое положение намекает добывающим странам о том, что избыток нефти непременно приведет к снижению или даже обвалу цен. Биржевые спекулянты еще играют свои хитрые игры, но ситуация не желает кардинально меняться. Кстати, она и не будет меняться потому, что Штаты не брали на себя никаких ограничительных обязательств и стремительно наращивают экспорт нефти. То есть, сколько бы ОПЕК себя не ограничивала, вместо нее всегда найдется кому продавать, пока ее покупают.

Самое неприятное, для Москвы, что к лету, эту тенденцию уловила и поддержала Саудовская Аравия. Она стала одной из последних стран ОПЕК, де-факто вышедшей из-под картельного договора. Производители нефти желают продать ее как можно больше по таким высоким ценам и их можно понять. Другое дело, что такие действия оставляют все меньше шансов сценарию снижения цен и все больше – сценарию их обрушения. Все, над чем трудилась Москва – идет прахом. Там тоже бродит предчувствие совсем грустной перспективы. С учетом того, что Москва открыто высказывает надежды на то, что цены на нефть все же возрастут или хотя бы – не упадут, можно с уверенностью говорить о том, что руководство РФ не имеет иллюзий на счет того, с чего живет их страна и что ее убьет. То есть, с перспективами в России всегда были проблемы, а тут они если и есть, то весьма мрачные.

Кстати, о перспективах. Недавно на глаза попался текст о том, почему в России не прижилось сыроварение и виноделие. Кто-то довольно точно подметил наличие очень низкого горизонта планирования у россиян. С момента прихода технологий в Россию, там так и не стали производить сыров с 3-5 летней выдержкой. То же самое и с вином. Сыров и вин в России так и не научились делать именно потому, что никто не мог вполне уверенно сказать, что с ним будет через 5 лет. Поэтому, в производство шло то, что сегодня можно сделать, а завтра, через неделю, максимум – через месяц, можно выпить или съесть.

Так и в этом случае. Перспективы если и есть, то одна грустнее другой. И вот из Кремля полилась очень странная риторика. Некто Путин недавно разоткровенничался и выразил надежду на то, что с Украиной отношения не совсем утрачены и что их можно бы восстановить. Но при этом он отметил, что Украина в этом нуждается больше России. Он как-то забыл, что такие формулы протухли более трех лет назад и могут всерьез озвучиваться только россиянами и для россиян. Для остального мира уже понятно, что эта огромная баржа тонет и самое правильное к ней отношение – вовремя вытащить оттуда все ценное. Устраивать же заплыв на этом корыте уже никого не заманишь.

Но наиболее ярко стал выступать Сережа Лавров, призвавший Европу повлиять на Украину, ибо там – сплошная русофобия. Оно, конечно – свобода слова и свобода совести, каждый волен говорить то, что вздумается, но после таких речей Лавров рискует лишиться своего почетного звания "Унылая Лошадь" и получить новое – "Тупой Ишак". О русофобии рассказывает тело, которое лично причастно к ведению войны против Украины, аннексии ее территории, постоянно выливающее помои на нее и повинное в гибели тысяч ее граждан. И вот оно вдруг обнаружило, что русских в Украине не любят. Ему бы лучше рассуждать о других вещах, ибо такие заявления показывают полную утерю адекватности одного из ведущих деятелей крупной страны. Причем, его помощница, алкоголичка Захарова, заявила о наличии русофобии в Штатах, которые отказывают российским шпионам, прикрывающимся дипломатическими паспортами, в получении соответствующих виз. Это ничего, что уже пачками даются свидетельские показания на этих деятелей в деле о президентских выборах? А Захарова все равно удивляется, почему их там не любят?

Причем, все эти деятели любят порассуждать о стремлении России к миру и прочим приятным вещам, но тут же некто Кадыров обещает поставить весь мир "раком" и напоминает, что РФ имеет ядерное оружие и всему миру будет душно, когда она начнет всех бомбить. При этом, ни полицейские, ни психиатры не повязали Кадырова сразу после этой речи, как не повязали Пушкова, Жириновского и всю эту больную шоблу, постоянно угрожающую миру. Это значит, что они все говорят правильно и никакого криминала или клиники там нет.

Тем не менее, визг из Москвы становится все более пронзительным и хоровым. Похоже на то, что соседи начинают паниковать, ибо теперь да них стало доходить, куда именно их загоняют и что будет дальше.

Аnti-colorados, «Обозреватель»