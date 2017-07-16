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Архиепископ БАПЦ: Беларусь сегодня контролируется ФСБ России

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  • 16.07.2017, 19:36
Святослав Логин

Белорусские власти выполняют политику Кремля.

Официальный визит Александра Лукашенко в Киев, запланированный на 20-21 июля, обсуждается и белорусской диаспорой, передает «Радыё Рацыя».

Большинство белорусов зарубежья уверены, что на переговорах Лукашенко и Петра Порошенко проблемы наших соотечественников, воюющих на стороне Украины в зоне антитеррористической операции, обсуждаться не будут. В этом убежден и архиепископ Святослав (Логин) - Владыка Белорусской Автокефальной Православной церкви, который имеет украинское гражданство, но преимущественно живет в Соединенных Штатах.

- Думаю, эту тему могут затронуть, но вряд ли будет какое-то улучшение в этом вопросе, потому что Беларусь сегодня очень контролируется российским ФСБ и белорусские власти выполняют политику России. Потому что она очень связана экономически и политически с Россией, поэтому вряд ли что-то улучшится в этом вопросе в ближайшие годы, - заявил архиепископ БАПЦ.


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