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На ОНТ странно объяcнили, почему Додон улетел из Беларуси на спецчартере 

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  • 17.07.2017, 7:37
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Игорь Додон

Президент Молдовы «в знак того, что диалог удался, покинул гостеприимную белорусскую землю спецчартерным рейсом».

Об этом было заявлено в программе «Контуры» на телеканале ОНТ.

На уходящей неделе Игорь Додон посетил с официальным визитом Беларусь. Он провел переговоры с белорусскими властями, наладил контакты с бизнесом, встретился с представителями молдавской диаспоры. На десерт Игорь Додон с Александром Лукашенко поучаствовал в открытии «Славянского базара в Витебске».

Однако, как выяснилось в пятницу, из этого областного центра Додон возвращался в Молдову на самолете, выделенном Лукашенко, написали молдавские СМИ. Вчера телеканал ОНТ прокомментировал выделение специального чартера для президента Молдовы, сообщает tut.by.

Игорь Додон — «талантливый политик, он уделяет большое внимание общению с людьми и обычно пользуется регулярными рейсами». В Минск президент Молдовы также прилетел регулярным рейсом «Белавиа» с пересадкой в Москве. «На родину Додон вернулся спецчартером, что может свидетельствовать о взаимном доверии и хороших перспективах сотрудничества», заключило ОНТ.

Кстати, прямой рейс Минск-Кишинев может появиться осенью текущего года.


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