Гран-при «Славянского базара» будут делить между украинцем и белорусом? 1 17.07.2017, 7:50

1,760

Как будут делить Гран-при базара, и вручат ли его вообще, мы узнаем в понедельник вечером.

Второй конкурсный день прошел при аномально низкой для середины лета температуре воздуха.

Погода решила испытать конкурсантов на свой лад – температура воздуха в Витебске вечером опустилась до +12. Так что у некоторых артистов, одетых ну совсем по-летнему, заметно тряслась рука с микрофоном, пишет kp.by.

Второй конкурсный день на «Славянском базаре» не внес каких-то радикальных перемен в список фаворитов. По результатам двух дней лидируют два участника – от Украины Влад Сытник и от Беларуси Егор Шаранков. Оба получили от жюри в сумме по 151 баллу.

Если сравнивать с предыдущими годами, когда практически все члены жюри выставляли по 10 баллов фавориту, результат довольно скромный. У Егора даже есть 7 баллов от члена жюри из США. На один балл от парней отстала Невена Божович из Сербии, и это действительно обидно, потому что все при ней – и яркая внешность, и голос, и харизма. Было ощущение, что члены жюри сознательно занизили ей балл, чтобы не обидеть хозяев конкурса. И лишь 147 итоговых баллов получила россиянка Лилия Вельтман, безусловно, сильная вокалистка. Правда, во второй день она исполнила мировой хит хуже, чем славянский - в первый день.

Как будут делить Гран-при базара, и вручат ли его вообще, либо ограничатся лишь первым местом, мы узнаем в понедельник вечером. Дело не только в том, что оба лидера набрали одинаковое количество баллов. По положению конкурса, для вручения Гран-при у лидера должен быть отрыв не менее чем в 3 балла. А тут всего один балл! Оргкомитету приедтся поломать голову, чтобы найти выход из этой пикантной ситуации.

В прошлом году, на помним, в аналогичной ситуации оказался Алексей Гросс (и у него, кстати, было 157 баллов). Оргкомитет своим волевым решением все же отдал ему Гран-при.

Есть еще один нюанс - но достаточно важный. В прошлом году жюри занижало баллы за оперный вокал, объясняя тем, что это конкурс эстрадной песни, а не оперного искусства. Помнится, при выставлении баллов израильской певице Анне Тимофей зрители были настолько возмущены низкими баллами, что освистали жюри.

В этом году в фаворитах Влад Сытник - и снова академический вокал. Но никто уже и не думает "резать" за это баллы.

В общем, на "Славянском базаре" многое зависит не столько от того, как спел конкурсант, а от того, кто судьи.