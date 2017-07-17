У «Крумкачэй» финансовые трудности 1 17.07.2017, 8:24

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Будущее молодого частного клуба весьма тревожно.

Эта команда стала известна, причем не только в Беларуси, но и за ее пределами, осенью 2015 года.

Тогда, будучи небогатой даже по меркам отечественного второго дивизиона, она сумела выйти в высшую лигу. Этот прорыв спортивная общественность посчитала сказкой, пишет газета «Белорусы и рынок».

Куда большей неожиданностью оказался успешный старт клуба в высшей лиге. По итогам первой половины чемпионата новичок турнира занимал пятое место, лишь на три очка отставая от второго. Примечательно, что на кураже «Крумкачы» сумели обыграть грандов отечественного футбола солигорский «Шахтер» (2:0) и минское «Динамо» (4:1). Запала хватило ненадолго. Затем результаты пошли на спад. Во втором круге прошлогоднего чемпионата клуб одержал лишь две победы в пятнадцати матчах и заслуженно откатился в нижнюю половину турнирной таблицы. В сезоне-2017 он также не блещет: по итогам первой половины чемпионата — двенадцатое место из шестнадцати.

Новая модель

Не секрет, что белорусская спортивная общественность ценит «Крумкачоў» в первую очередь не за игру на футбольном поле, а за демонстрацию абсолютно новой для наших широт модели построения спортивного клуба. Пока руководители отечественных команд год за годом выбивают финансирование у госпредприятий, частная команда вышла в высшую лигу, за два года потратив всего 200 тыс. долларов.

Несмотря на отсутствие денег, столичный клуб всегда был на виду. Его сотрудники постоянно находили возможности для того, чтобы о «Крумкачах» писали. Однако быть на слуху и быть богатым — вещи разные.

Долги — как гири на ногах

Сотворив целый ряд сенсаций, команда вызвала симпатии у многих. Тем не менее сегодня она столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, и ее будущее довольно туманно.

Часто убыточные спортивные структуры существуют на средства владельцев. В данном случае такая схема не подходит: учредитель и идейный вдохновитель клуба Денис Шунто не является бизнесменом. Достаточно сказать, что он живет не в собственной, а в съемной квартире. Свое скромное состояние он заработал, играя на ставках. Кстати, в настоящее время учредитель «Крумкачоў», как и менеджер любого другого клуба, играть в букмекерских конторах не имеет права: в противном случае он будет дисквалифицирован.

Короче говоря, капитала Дениса Шунто и других учредителей «Крумкачоў» явно не хватает, чтобы держать команду на плаву. Если во второй и первой лигах справляться с расходами удавалось, то участие в элитном дивизионе потребовало совершенно других средств. Так, сезон-2016 обошелся в 470 тыс. долларов, смета на текущий год аналогична.

Покрыть расходы сегодня клубу не по силам. В результате «Крумкачы» задолжали своим игрокам зарплату за четыре месяца, а премиальных, по словам покинувшего клуб Вячеслава Глеба, никто из футболистов не получал ни в этом, ни в прошлом году. Кроме того, «Крумкачы» не рассчитались с бывшим главным тренером Владимиром Пятенко, а также имеют непогашенную задолженность перед БАТЭ. Напомним, что еще до того, как команда провела свой первый матч в высшей лиге, «Крумкачы» взяли у борисовской команды беспроцентный займ в размере 150 тыс. долларов. Пока деньги возвращены только частично.

В неравных условиях

Почему же столь интересный проект медленно, но верно идет ко дну?

Еще перед предыдущим сезоном «Крумкачы» начали сотрудничать со спонсорами. С пивоваренной компанией «Крыніца» было заключено трехлетнее соглашение, которое действует до сих пор. В то же время интернет-площадка Kufar исполняла функции полноценного спонсора лишь сезон. В этом году ее сотрудничество с «Крумкачамі» ограничилось одной незначительной акцией.

Реальность такова, что бизнес с гораздо большей охотой помогает, скажем, «Минску» или «Динамо», чем «Крумкачам». Главная причина этого перекоса заключается в особенностях законодательства, регулирующего предоставление спонсорской помощи. Компании имеют возможность оказывать поддержку столичным спортивным клубам фактически без потерь для себя: они получают льготу по налогу на недвижимость и земельному налогу, если спонсируют какую-либо спортивную организацию. Однако не любую, а с долей государственной собственности не менее 25 %. Таким образом, полностью частный клуб «Крумкачы» использовать этот канал не может.

Что же касается других направлений, то, например, рассчитывать на доходы от проведения матчей «Крумкачам» не приходится. Сегодня затраты на аренду стадиона «Минск» превышают выручку от билетов, и в заданных условиях добиться постоянного прибыльного соотношения практически невозможно.

Прогноз неутешительный. Ни государственных денег, ни щедрых спонсоров за спиной рисковых учредителей не видно, а потому будущее молодого частного клуба весьма тревожно.