Скандал на «Славянском базаре» 13 17.07.2017, 9:04

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Российский журналист раскритиковал жюри: на судей давили в пользу белорусов.

Скандал произошел во время традиционной конференции в Витебском облисполкоме, приуроченной к открытию 26-го «Славянского базара в Витебске».

Как пишет издание «Народные новости Витебска», российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов обвинил международное жюри конкурса молодых исполнителей в заангажированности и некомпетентности.

Для подтверждения своей точки зрения Соседов привел пример с прошлогоднего фестиваля: он считает, что в 2016-м году певицу из Израиля Анну Тимофей «засудили», не дав ей гран-при.

Также Сергей Соседов сказал, что на жюри оказывается давление в пользу белорусских участников конкурса.

Александр Сидоренко, директор фестиваля «Славянский базар», не нашел, что ответить российскому журналисту.

Ведущий пресс-конференции Сергей Шустицкий пытался разрядить обстановку, поделившись своим опытом судейства. Он рассказал, что единственные, кто может попытаться надавить на жюри – это родители участников конкурса.

К слову, в этом году на гран-при эстрадного конкурса «Витебск-2017» претендуют участники из Беларуси и Украины, которые набрали равное количество баллов.

Жюри XXVI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» будет трудно выбрать победителя.

Егор Шаранков из Беларуси и Влад Сытник из Украины набрали одинаковое количество очков.

Белорусскому певцу за исполнение мирового хита жюри поставило на балл больше, чем в предыдущий день, а украинцу наоборот — снизило оценку.

Таким образом, оба исполнителя по итогам двух концертов в сумме получили по 151 баллу, обогнав остальных конкурсантов.

Победителя определят вечером 17 июля на гала-концерте закрытия фестиваля.