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Акция в Барановичах с плакатом про диктатора и Ермошину

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  • 17.07.2017, 10:02
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Житель города Николай Черноус провел пикет в парке, протестуя против коррупции в медицине.

Таким образом мужчина решил привлечь внимание местных жителей к проблеме государственной медицины. В руках он держал плакат с надписью: «Медицина без взятки, что Лукашенко без Ермошиной», пишет «Солидарность».

Интересно, что во время одиночного митинга Николай Черноус общался с прохожими о проблемах медицинского обслуживания, занятости на предприятиях и «разгильдяйства» чиновников.


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