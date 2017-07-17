Олег Волчек продолжает борьбу с судебным беспределом 1 17.07.2017, 10:54

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник требует отмены абсурдного приговора.

Олег Волчек считает незаконным постановление суда Фрунзенского района от 4 июля 2017 года, вынесенным судьей Евгением Писаревичем, согласно которому он на основании части 1 статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 20 базовых величин на сумму 575 рублей «за нарушение порядка проведения митинга, совершенное участником такого мероприятия». Постановление вынесено в отсутствие Олега Волчека, которого с гипертоничным кризом забрала скорая помощь, пишет Беларуская праўда.

“В ходатайстве – отказать!”

Основной акцент в жалобе правозащитник сделал на нарушение порядка ведения административного процесса.

Судья Писаревич «провел административный процесс односторонне, неполно и необъективно» и «допустил явную тенденциозность и предвзятость». Это выразилось в том, что он отклонил почти все ходатайства подсудимого и адвоката.

Судья отклонил отвод судебному секретарю, которая во время подготовки к судебному процессу направляла СМС-сообщения на мобильный телефон, который зарегистрирован на другом гражданине.

Ходатайство о запросе в мобильную компанию, чтобы компания дала распечатку фактического нахождения Олега Волчека 17 февраля 2017 года, также немотивированно отклонено.

Судья отклонил двух свидетелей защиты: Г.Федынича и Г. Логацкую. В своём отказе Писаревич, не заслушав пояснения моих свидетелей, дал им оценку, что явно говорило о предвзятости к личности правозащитника.

Отказ в удовлетворении этих обоснованных ходатайств стал поводом для отвода судьи в первый раз.

Порядок отвода определён ст. 5.4. ПИКоАП РБ, где прямо записано, что вопрос об отводе судьи разрешается немедленно, а не с уходом в какое-то помещение суда. Однако судья трижды прерывал суд и удалялся в неизвестное помещение, поскольку из судебного зала можно попасть только в общий коридор суда. «Всё это у меня вызвало недоверие, поскольку я предположил, что судья проводит с кем-то консультацию по моему делу, в связи с чем было заявлено очередное недоверие суду. Судья снова не удовлетворил моё ходатайство и остался продолжать вести судебный процесс», – отмечает Олег Волчек.

Судья Писаревич отказал и в следующем ходатайстве, что вызвало нервозность и ухудшило состояние здоровья Волчека. «Несколько раз я просил его о помощи в вызове бригады скорой помощи, но судья мне отказывал. Он фактически ко мне применил пытки, не позволяя принять пищу и подвергая моё здоровье опасности, – пишет Олег Волчек. – Что позже и случилось, когда приехала скорая помощь (по вызову одного из моих коллег) и госпитализировала в Больницу скорой помощи».

Невзирая на отсутствие подсудимого по уважительной причине, судья Е.Писаревич предложил продолжить процесс. Адвокат выступил против такого решения, однако судья отклонил ходатайство. Постановление суда о привлечении О.Волчека в третий раз к административной ответственности вновь заочно оглашено в 20 часов 30 минут 4 июля.

Односторонность рассмотрения судебного дела

Правозащитник отмечает также однобокость рассмотрения дела. Судья Писаревич в своём решении указывает только те данные, которые представлены работниками Московского ПУВД Минска, а все ходатайства защиты отвергались.

«Судья не скрывал своей предвзятости ко мне, поскольку при опросе свидетелей Левшунова А.В. и Дубовика А.В., не давал мне и моему адвокату задавать уточняющие вопросы сотрудникам милиции, которые бы указывали, что они не являются свидетелями по делу, поскольку трижды по делу давали пояснения, которые полностью противоречивы их же показаниям, – сообщает Олег Волчек. – Позже мне стало известно, что судья ранее работал следователем в правоохранительных структурах, возможно, мог знать своих бывших коллег».

Никто из свидетелей обвинения точно не смог описать внешности подсудимого.

«Левшунов говорит, что я был в штанах, а больше другой одежды не может описать на мне. Дубовик путает время, которое в полтора часа отличается от того времени, что давал в первом объяснении. По одежде говорит, что я был одет в костюм с галстуком. Но на мой уточняющий вопрос, как я мог быть в костюме, когда на улице был февраль месяц? На что он потом добавил, что на мне оказывается было пальто. Майор Астафьев вообще описал в совсем в другой одежде.

Самое удивительное, что никто из свидетелей не указал, что у меня в руках что-то было. Правда, в своем решение Писаревич, указывает, что у меня в руках был половник и кастрюля. Интересно, откуда он взял такую информацию, если в деле об этом ничего не указывалось ни свидетелями, ни другими документами?», – задается риторическим вопросом Олег Волчек.

Преследование за гражданскую позицию

17 февраля 2017 года Олег Волчек находился на Октябрьской площади Минска, где проходило мирное собрание граждан, которые вышли высказать свой протест: вместе с правозащитниками вел мониторинг акции.

Судья не мотивировал степень общественной опасности содеянного правозащитником, назначая столь крупный штраф.

«Суд преследует меня за мою активную работу с гражданами в Беларуси по отстаиванию их прав и свобод. А также таким способом заставить меня не представлять бесплатную правовую помощь нуждающимся гражданам по Декрету №3 «О предупреждении социального иждивенчества», – уверен Олег Волчек.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Правозащитника судили за участие в “Марше рассерженных беларусов”, который прошел в Минске 17 февраля. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Во второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.