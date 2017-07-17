Американский газ – козырь в переговорах с Россией 1 17.07.2017, 11:09

Проект Трехморья продолжает набирать обороты.

В Столице Польши закончилась Варшавская восточно-европейская конференция. Это одно из самых масштабных англоязычных мероприятий в Польше с участием влиятельных ученых и политиков со всего мира. В этом году участники конференции обсудили главные вызовы, которые ставит перед Восточной и Центральной Европой глобализация. Более конкретно о них Артуру Яворскому рассказал директор Варшавской восточно-европейской конференции Джон Мицгель, передает «Радио Польша».

- Главной темой конференции в этом году стали вызовы, перед которыми оказалась Центральная и Восточная Европы. О каких именно вызовах идет речь?

- Это разные вызовы, но мы решили сосредоточиться на трех наиболее важных, по нашему мнению. Это региональная безопасность, «новый шелковый путь», то есть отношения Центральной и Восточной Европы с Дальним Востоком, а также те вызовы, которые связаны с Ближним Востоком и Израилем, в частности, наплывы мигрантов, их значение для отдельных европейских государств.

- Вопреки требованиям Еврокомиссии Польша отказывается принимать мигрантов. Это может как-то существенно навредить ее позиции в рамках Европейского союза?

- Кто-то говорит, что да, другие уверены в обратном. Стоит отметить, что Польша не единственная, кто оказался в подобном положении. Здесь очень важное место занимает отношение к мигрантам. Когда кого-то пускают в страну, это вовсе не значит, что этот человек должен оставаться здесь на постоянной основе. По сути, правительство той или иной страны могло бы пускать мигрантов на какое-то определенное время, по истечению которого, когда ситуация в стране, откуда прибыли мигранты, стабилизируется, они могли бы возвращаться на родину. Все, конечно же, не так просто, и мне понятны опасения по этому поводу. В Польше, тем не менее, вопрос возможного возврата мигрантов спустя какое-то время, еще не поднимался, и я подозреваю, что должно пройти какое-то время, прежде чем кто-то из правительства предложит нечто подобное. Время покажет.

- Если говорить о безопасности в регионе, то здесь нельзя не упомянуть агрессивное поведение России. Каковы главные инструменты борьбы с подобной политикой Кремля и какое место в списке европейских вызовов занимает пропаганда?

- Прежде всего, таким инструментом является сотрудничество в рамках НАТО, которое стало главной темой круглого стола нашей конференции, посвященного региональной безопасности. Что касается российской пропаганды, то я не думаю, что это такой уж большой вызов. Когда-то эта пропаганда действительно имела влияние, но, мне кажется, что со временем люди в Польше и других странах научились ее различать и понимать ее цели. Да, имеют место разного рода провокации, о чем пишут всевозможные СМИ, до этого доходит даже в США. К сожалению, пока еще не изобрели магическую формулу, которая помогала бы распознавать то, что называется «фейк-ньюс».

- Раз мы заговорили о США, то может ли их президент существенно влиять на ситуацию в регионе Центральной и Восточной Европы?

- Если говорить о безопасности, думаю, что да. Для этого необходимы минимум две вещи. Во-первых, это четкое заявления Дональда Трампа на тему 5-й статьи Договора НАТО. Необходимо раз и навсегда заявить, что США намерены продолжать придерживаться своих обязательств, взятых ими более 50 лет назад. Во-вторых, это поддержка процесса модернизации войск разных стран Центральной и Восточной Европы. Необходимо также четкое заявление о том, что ротационные войска США останутся в Польше, Румынии и балтийских странах в ближайшие годы. Подобное заявление очень важно для этих стран и, мне кажется, президент США мог бы высказаться на эту тему. Более того, он обязан это сделать. Почему он этого не сделал, когда был в Польше, непонятно, нам остается только удивляться. Дональд Трамп уже полгода как президент, за это время он не сделал ни одного толкового заявления по отношению к НАТО. Сейчас самое для этого время.

- А как насчет влияния США на энергетическую безопасность в регионе?

- Думаю, американцы в состоянии это делать уже сейчас, даже без участия правительства. Они могут осуществлять коммерческие транзакции, продавать газ Польше и другим странам Центральной и Восточной Европы. Они также могут помочь в финансировании инфраструктуры, связанной с газопроводами, которые соединяют польское побережье и Южную Европу. Если это удастся сделать, уже в скором времени подобная инвестиция пошла бы на пользу всей Европе. Для США, в свою очередь, у которых наблюдается излишек газа, это хорошая возможность. Вот почему в их интересах помогать развивать региональную инфраструктуру. Можно с уверенностью сказать, что благодаря этому цена на газ снизится, что, в свою очередь, скажется на отношениях между Россией, странами Центральной и Восточной Европы и США. Это уже один из козырей в переговорах с Россией.

- Какое место в энергетической безопасности региона занимает Украина, в частности, если говорить об инициативе Трехморья?

- Украина очень многое сделала за последние 2-3 года, ее просто заставили это сделать. Думаю, украинские лидеры понимают, что еще нужно сделать. Западные страны их всячески к этому поощряют, равно как и крупные международные организации, которые финансируют украинское правительство. Таким образом путь для Украины уже проложен. Не допустить Украину к сотрудничество в рамках инициативы Трехморья не получится, потому что это самая большая страна на берегу Черного моря. Поэтому ее участие в проекте – это лишь вопрос времени. Конечно же многое будет зависеть от готовности самих украинцев выполнять свою роль в этом сотрудничестве.

- Как тогда объяснить отсутствие Петра Порошенка в саммите Троеморья с участием Дональда Трампа, который состоялся в Варшаве 6 июля?

- Отсутствие украинского лидера на саммите Трехморья было аргументировано желанием некоторых стран ЕС, которые входят в эту инициативу, поговорить, что называется, между собой. Лично я не понимаю, почему Украину не пригласили хотя бы в роли наблюдателя. Думаю, это совсем скоро прояснится, потому что эти страны хотят сотрудничать с Украиной, а Украина, в свою очередь, нуждается в их поддержке. Для меня это очевидно.