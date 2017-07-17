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Защитники Осмоловки собрали почти девять тысяч подписей за сохранение квартала

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  • 17.07.2017, 12:51
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Активисты, местные жители и неравнодушные минчане активно пытаются отбить Осмоловку от сноса.

Городские активисты, защищающие Осмоловку, передали в администрацию Центрального района 1890 «бумажных» и 7087 электронных подписей против реализации ПДП территории в границах улиц Старовиленская — Киселева — Куйбышева — Коммунистическая.

Активисты, местные жители и неравнодушные минчане уже почти месяц активно пытаются отбить Осмоловку от сноса, собирая подписи у минчан, сообщает tut.by.

За три недели удалось собрать почти 9 тысяч подписей. Кроме них в исполком передали свои замечания и предложения по проекту. В них активисты указали на нарушения, которые, по их мнению, есть в проекте. Самое главное — проект детального планирования этой территории не соответствует генплану столицы.

Согласно генплану эта территория относится к типу территорий общественных зон многофункциональной застройки для размещения объектов международного, национального и регионального значения, с новыми деловыми, информационно-управленческими и другими уникальными общественными функциями. То есть не для размещения нового многоквартирного жилья, как это предлагают проектировщики, — объясняют городские активисты.

В администрацию района отнесли почти 9 тысяч подписей против сноса Осмоловки

В своих замечания также обращают внимание на то, что на проектируемой территории 11 зданий — памятники архитектуры, которые относятся к историко-культурным ценностям.

Наш анализ предложенного детального плана по сносу Осмоловки показал, что заложенные в нем идеи и параметры во многом противоречат генплану Минска, в таком виде его нельзя принимать, а только отклонять или отправлять на доработку. Большой общественный резонанс, а это и 7087 подписей под электронной петицией, и 1890 подписей собранных гражданами, говорят о том, что минчане хотят обсуждать другие варианты развития квартала, а не его снос. Мы надеемся, что и Комитет архитектуры и градостроительства, и его председатель, Павел Лучинович, перестанут оставаться в стороне в дискуссиях о развитии района, а вступят в диалог для поиска оптимальных решений для соблюдения интересов заинтересованной общественности, — сказал руководитель общественной кампании «Генплан — для минчан!» Денис Кобрусев.


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