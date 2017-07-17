ЕС отменит роуминг для стран Восточного партнерства 4 17.07.2017, 14:21

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Жители шести стран во время поездок в Европу смогут пользоваться своими телефонными номерами.

Евросоюз отменит плату за роуминг для шести стран-членов Восточного партнерства. Это означает, что жители Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Украины во время поездок в Европу смогут пользоваться своими телефонными номерами, не подключая услугу роуминга, передает «Радые Рацыя».

Ожидается, что процесс отмены роуминга завершится к 2020 году.

Об этом заявил руководитель службы внешних действий ЕС Борис Ярошевич.

«Когда вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС уже отменена. Сейчас мы планируем сделать это и за пределами Евросоюза для 6 стран Восточного партнерства. Если вы с грузинским номером поедете в Бельгию, то не должны там тратить на звонки больше, чем тратите в Грузии», - сказал Ярошевич.

Он добавил, что также будут пересмотрены и согласованы с мобильными операторам тарифы на сотовую телефонную связь и пообещал, что «плата будет низкой и доступной».

По словам Ярошевич, инициатива будет зафиксирована в декларации на саммите Восточного партнерства, который пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе. Полностью реализовать инициативу планируется к 2020 года.

Проект ЕС «Восточное партнерство» начат в 2009 году. Его цель - интеграция 6 постсоветских стран в европейские структуры. В проекте участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.