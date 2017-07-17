закрыть
17 июля 2017, понедельник, 17:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

ЕС отменит роуминг для стран Восточного партнерства

4
  • 17.07.2017, 14:21
  • 2,534

Жители шести стран во время поездок в Европу смогут пользоваться своими телефонными номерами.

Евросоюз отменит плату за роуминг для шести стран-членов Восточного партнерства. Это означает, что жители Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Украины во время поездок в Европу смогут пользоваться своими телефонными номерами, не подключая услугу роуминга, передает «Радые Рацыя».

Ожидается, что процесс отмены роуминга завершится к 2020 году.

Об этом заявил руководитель службы внешних действий ЕС Борис Ярошевич.

«Когда вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС уже отменена. Сейчас мы планируем сделать это и за пределами Евросоюза для 6 стран Восточного партнерства. Если вы с грузинским номером поедете в Бельгию, то не должны там тратить на звонки больше, чем тратите в Грузии», - сказал Ярошевич.

Он добавил, что также будут пересмотрены и согласованы с мобильными операторам тарифы на сотовую телефонную связь и пообещал, что «плата будет низкой и доступной».

По словам Ярошевич, инициатива будет зафиксирована в декларации на саммите Восточного партнерства, который пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе. Полностью реализовать инициативу планируется к 2020 года.

Проект ЕС «Восточное партнерство» начат в 2009 году. Его цель - интеграция 6 постсоветских стран в европейские структуры. В проекте участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.


Мнение

Народные дружинники как солдаты «гибридной войны»
Народные дружинники как солдаты «гибридной войны» Наталья Радина
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС
Тупонадкрылые усачи ЕАЭС Ирина Халип
У них все-таки получается
У них все-таки получается Леонид Злотников
Боже, храни Америку!
Боже, храни Америку! Лилия Шевцова


Интервью

Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Николай Козлов: Африканские замашки Лукашенко требуют психиатра
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»