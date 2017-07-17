Гомельский блогер поджег себя и нырнул в фонтан 2 17.07.2017, 15:22

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«Творчеством» несовершеннолетнего блогера заинтересовались в МВД.

Слава Влада Бумаги не дает покоя белорусской молодежи. Ежедневно в интернете появляются все новые YouTube-каналы. Один из них на днях привлек внимание онлайн-публики челленджем, снятым в центре Гомеля. На видео блогер Игорь Киржанов на глазах у десятков изумленных зрителей поджигает себя. После чего ныряет в городской фонтан. К счастью, все закончилось для парня благополучно. Но кто этот человек, рискующий жизнью и здоровьем? И ради чего он это делает? Мы побеседовали с подростком.

Игорю (себя он называет, КIRZH) — 17 лет. И он только закончил школу. Говорит, что с выбором дальнейшего пути пока не определился. Лучше всего, по его собстенному мнению, у него получаются челленджи. В них подросток ставит над собой эксперименты: выпивает за три минуты три литра молока, разгуливает по улице в манкини, ну и поджигает спину.

Осторожно! В видео присутствуют нецензурные выражения.

— Я давно любил дурачиться. Некоторые учителя сомневались адекватен ли я. Мою фамилию в школе уже знали все. Позже я плотно засел на ютубе и подумал, если мое поведение цепляет людей, почему бы не снимать это на камеру? Знаете, у многих важнейшее — это деньги, а для меня есть еще более важная вещь — популярность, — признается корреспонденту tut.by блогер.

Родители подростка пока не знают о его увлечении. О нем он планирует им рассказать чуть позже — когда станет более популярным.

Свой канал Игорь завел всего два месяца назад. Сейчас же у него чуть более 230 подписчиков. Далеко не все с симпатией относятся к странным поступкам начинающего блогера.

В МЧС предупредили — подобные трюки опасны для жизни и здоровья. А в милиции заинтересовались творчеством несовершеннолетнего блогера. Сотрудники РОВД Центрального района уже проводят проверку с целью дачи правовой оценки действиям подростка.