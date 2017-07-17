Экологи протестуют против хранения радиоактивных отходов на территории Беларуси 5 17.07.2017, 18:01

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Белорусская антиядерная кампания выступила с принципиальным заявлением по БелАЭС.

В Беларуси продолжается строительство Островецкой АЭС. В конце 2018 года поступит ядерное топливо для реактора первого энергоблока. Строительство проходит с нарушением всех международных норм. Радиоактивные отходы будут храниться на территории страны, что может привести к необратимым последствиям.

Белорусская антиядерная кампании сделала специальное заявление по вопросу хранения радиоактивных отходов Островецкой АЭС.

Сайт Сharter97.org публикует заявление кампании:

Заявление участников Белорусскоий антиядерноий кампании по вопросу хранения радиоактивных отходов Белорусской АЭС

10 июля Министерство энергетики Республики Беларусь разместило на своем сайте сообщение “О научном сопровождении строительства атомной электростанции в Республике Беларусь”, где говорится о такой проблеме как хранение радиоактивных отходов Белорусской АЭС. В частности, Минэнерго информирует о том, что в целях обеспечения безопасного хранения и изоляции радиоактивных отходов АЭС были подготовлены “предложения к проектным решениям по переработке радиоактивных отходов Белорусской АЭС, их временному хранению на территории АЭС с последующим захоронением”.

Кроме того, в информации на сайте говорится, что в настоящее время разрабатывается “концептуальный проект пункта захоронения радиоактивных отходов (кроме высокоактивных), образующихся в процессе эксплуатации и вывода из эксплуатации Белорусской АЭС, а также выполняются исследования для его сооружения”.

Из данной информации следует, что на территории Беларуси предполагается сооружение мощностей по переработке, временному хранению и даже захоронению радиоактивных отходов Белорусской АЭС, а также, что уже готовы технические требования и некоторые проектные решения для этих мощностей.

Мы напоминаем Министерству энергетики Республики Беларусь, что проекты подобных сооружений, как представляющие высокую экологическую опасность, должны в соответствии с Орхусской конвенцией и конвенцией Эспоо ЕЭК ООН проходить процедуру Оценки воздействия на окружающую среду и обсуждаться с общественностью. К сожалению, в сообщении Минэнерго ничего об этом не говорится. Отсутствует и информация о том, какая технология рассматривается для переработки, хранения и захоронения радиоактивных отходов, какая организация выступает разработчиком концептуального проекта пункта захоронения радиоактивных отходов. Нет информации о месте размещения этого пункта, в то время как информация о ведущихся исследованиях для его сооружения, говорит о том, что ведутся, в том числе, исследования площадок для размещения данного пункта.

Мы с сожалением отмечаем тот факт, что с общественностью не была обсуждена Стратегия по обращению с радиоактивными отходами Белорусской АЭС, принятая в июне 2015 года, в то время, как Орхусская конвенция требует такого обсуждения.

Мы хотим напомнить также о том, что проблема безопасной переработки, хранения и захоронения радиоактивных отходов атомной энергетики не решена нигде в мире. Надежную изоляцию радиоактивных отходов от окружающей среды не удается обеспечить даже на протяжении десятилетий, не говоря о сроке опасности определенных отходов, исчисляемого сотнями тысяч лет. Страны с развитой атомной отраслью, такие как США, Германия, сталкиваются с проблемой радиационных утечек из хранилищ радиоактивных отходов. Процесс переработки радиоактивных отходов (ОЯТ) в наиболее индустриально и технических развитых странах (США) признан экономически и экологически неэффективным и поэтому не ведется. Утверждая, что в Беларуси будет осуществляться безопасные переработка и захоронение отходов, Минэнерго дезинформирует граждан и правительство, подвергая дополнительному риску не одно поколение жителей нашей страны.

Мы хотим напомнить о том, что сооружение Белорусской АЭС ведется с нарушениями технических норм и законодательства, строительство реакторного здания первого энергоблока начато в отсутствие необходимой проектной документации, на этот энергоблок установлен корпус реактора, пострадавший при железнодорожной перевозке, что создает дополнительный риск радиационной аварии.

Мы требуем остановки строительства Белорусской АЭС и пересмотра связанных с ней решений с должным участием общественности, как этого требуют международные обязательства и законодательство Республики Беларусь.