Под Минском за $450 тысяч продают копию чешского замка XVIII века 10 17.07.2017, 18:14

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Фото: onliner.by

Своеобразный коттедж выставлен на продажу в Валерьяново.

Зародившись в середине 1990-х, мода на частные коттеджи в виде замков оставила после себя десятки причудливых особняков в окрестностях Минска. Однако попытки привнести в облик новостроек черты средневековой архитектуры не изжили себя и в наши дни. Весьма своеобразный коттедж в Валерьяново выставлен на продажу за 883 200 рублей, что эквивалентно почти $450 тыс, пишет «Онлайнер».

«Продается роскошный коттедж, построенный в стиле замка (проект скопирован с чешского замка XVIII века)», — сказано в объявлении.

Как отмечают в агентстве недвижимости, коттедж построен всего несколько лет назад, его общая площадь — порядка 550 кв. м, также имеется отдельно стоящий гараж площадью 90 «квадратов».

В доме есть цокольный и два жилых этажа. Отделка первого выполнена в стиле барокко. Там имеется кухня площадью 27 кв. м, холл, ванная, гостиная площадью 60 кв. м, две просторные комнаты и коридор.

На втором этаже — только черновая отделка (холл, ванная, туалет, 4 спальни).

Среди преимуществ расположения коттеджа за $450 тыс. по курсу автор объявления указывает близость леса, магазина и остановки автобуса.