У «Мотовело» появился антикризисный управляющий 4 17.07.2017, 18:21

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В ближайшие три месяца определится судьба предприятия и знаменитых «Аистов».

В середине июня глава завода «Мотовело» Николай Ладутько подал в экономический суд Минска заявление о признании предприятия банкротом. 13 июля суд возбудил производство по делу о банкротстве. Теперь на «Мотовело» будет работать антикризисный управляющий - директор ООО «Антикризисное управление» Ольга Рачко. На ее счету уже 25 завершенных дел и еще 20 активных, пишет kp.by.

На предприятии назначен так называемый защитный период. Он продлится три месяца - до 5 октября. За это время будет решено, есть ли основания возбуждать конкурсное производство (так называется процедура выплаты долгов кредиторам). Если конкурсному производству быть, значит, у «Мотовело» останется два пути: либо ликвидация, либо санация (то есть оздоровление предприятия).

Напомним, сложности у знаменитого завода начались в 2015 году. Тогда КГБ задержал шестерых его топ-менеджеров во главе с директором Александром Муравьевым. На его место был назначен экс-мэр Минска Николай Ладутько. Предприятие вновь передали в руки государства. Меры не помогли «Мотовело» справиться с кризисом, но пока завод работает в прежнем режиме.