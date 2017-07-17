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Президентом Индии станет представитель касты неприкасаемых

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  • 17.07.2017, 19:20
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Бихар Рам Натх Ковинд
фото: ЕРА

Президентские выборы в Индии стартовали сегодня.

В Индии президентом страны второй раз станет представитель низшей касты индийского общества - касты неприкасаемых. Об этом сообщает Liga.net cо ссылкой на The Guardian.

Президентские выборы в Индии стартовали сегодня, 17 июля.

Оба кандидата на эту должность - Бихар Рам Натх Ковинд от правящей партии Бхаратия джаната парти и оппозиционный кандидат Мейра Кумар - являются представителями касты далит (неприкасаемых).

С 1997 года в течение пяти лет страной правил представитель далит К. Р. Нараян.

Сегодня в индийском обществе идет борьба за права касты неприкасаемых.

Традиционно считается, что далиты не входят в четыре касты, которые определяют индийское общество. Они считались «нечистыми» и были изгнаны на периферию социума, на протяжении тысяч лет страдая от отчуждения и крайней нищеты. Ситуация начала меняться только 70 лет назад.

В исторических примерах, популяризированных лидером далитов Б. Р. Амбедкаром, члены касты в одной деревне были вынуждены носить плевательницы вокруг шеи, чтобы собирать свою нечистую слюну, в другой деревне они должны были привязать ветви к своим талиям, чтобы никто не ходил по их «нечистым следам».


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