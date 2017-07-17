Это был Путин 5 Виталий Портников, espreso.tv

17.07.2017, 21:24

Виталий Портников

Фото: Facebook

От ответственности за это преступление хозяину Кремля не спрятаться.

В докладе, презентованном экспертной группой к третьей годовщине уничтожения малайзийского авиалайнера, "Бук" номер 332 вооруженных сил РФ оказался практически единственным оружием, способным сбить самолет рейса MH17.

Собственно, не думаю, что это сенсационная новость – разве что для россиян, продолжающих последовательно отрицать свою причастность к уничтожению самолета и придумывать одну версию неправдоподобнее другой.

То, что малайзийский самолет уничтожен российской ракетой, было ясно с первой минуты после того, как пришли сообщения о трагедии. И это был не просто логический вывод. Об уничтожении самолета первыми сообщили сами российские наемники – только они считали, что это был украинский военный самолет. И это тоже тогда не было сенсацией, потому что – в случае уничтожения украинского самолета – это была бы не первая уничтоженная россиянами мишень.

В Кремле приняли решение помешать украинской авиации бороться с бандитами, вооруженными из России и регулярными российскими войсками, которые вошли на территорию соседней страны. Без такого решения никакая современная российская военная техника на Донбассе появиться не смогла бы.

С тех пор уже три года идет скрупулезное расследование причин катастрофы. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы оно завершилось буквально за несколько месяцев. Но вывод правосудия – это не газетная статья.

В решении международного трибунала – когда он начнет работать – все должно быть настолько очевидно, что сомнения о правильности и непредвзятости его выводов могут возникнуть только у непосредственных виновников уничтожения самолета и их пропаганды. Но больше – ни у кого.

Но помимо скрупулезности еще есть страх. Одно дело просто сказать, что это был Путин, а другое дело доказать это, превратить в результат судебного приговора. Сейчас российский президент еще разъезжает по международным конференциям, ему жмут руку, его хлопают по плечу. Но с военным преступником, чья вина доказана, будет не так просто общаться и искать компромисс.

Поэтому для мира было бы лучше, чтобы к моменту приговора на месте Путина в Кремле был бы другой человек, который прямо за уничтожение Боинга не отвечал бы. И процедура обозначения виновных может синхронизироваться с процедурой демонтажа российского политического режима. Так действительно может быть лучше для всех.

Тем не менее, это был Путин. Именно его стремление покончить с украинской свободой военным путем создало благоприятную атмосферу для совершения преступлений, в цепи которых и уничтожение «Боинга».

Именно его решения – как президента России и главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации – привели к нападению на Украину в Крыму и Донбассе.

Именно он обращался к Совету Федерации с просьбой разрешить ему использовать войска для этого нападения.

Именно его военнослужащие привезли «Бук» на территорию Украины, уничтожили из него пассажирский самолет и вывезли установку обратно, на территорию России.

От ответственности за это преступление Путину не спрятаться ни за спинами российских солдат и офицеров, ни даже за спинами своих подельников – Шойгу, Медведева, Патрушева и других членов Совета Безопасности России, которые согласились с вторжением на территорию Украины. И сегодня, в день третьей годовщины уничтожения малайзийского авиалайнера мы можем с полным основанием напомнить, что имя преступника известна, его политическая ответственность очевидна, а ответственность уголовная рано или поздно будет доказана и найдет свое отражение в справедливом приговоре суда.

Виталий Портников, espreso.tv