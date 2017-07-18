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Гран-при «Славянского базара» никому не присудили

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  • 18.07.2017, 7:46
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Вечером 17 июля на концерте закрытия «Славянского базара» в Витебске разрешилась интрига конкурса.

      

Гран-при жюри под председательством болгарской певицы Йорданки Христовой не отдало никому.

1-я премия в размере 15 тысяч долларов — у Влада Сытника из украинского Луганска.

19-летний белорус Егор Шаранков получил 2-ю премию и 10 тысяч долларов. Кроме того, юному солисту оркестра под управлением Михаила Финберга вручили еще одну престижную награду витебского конкурса — специальную премию имени Владимира Мулявина «За лучшее воплощение национальной темы, высокое исполнительское мастерство».

3-я премию и 5 тысяч долларов увезет Невена Божович из Сербии.

Напомним, на нынешнем конкурсе с самого начала образовался квартет лидеров. По итогам двух выступлений в финале украинец и белорус набрали одинаковое количество баллов — 151. Сербка получила от жюри всего на 1 балл меньше.

Гран-при в этом году нет, так как по правилам конкурса, если разница между лидером и следующим участником составляет менее 3-х баллов, эта награда не присуждается. Тем не менее на своей пресс-конференции председатель жюри назвала Егора Шаранкова «открытием» нынешнего «Славянского базара».


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