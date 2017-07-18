Независимый профсоюз добился расследования ЧП на гомельском предприятии 18.07.2017, 12:45

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Когда начальство узнало про вмешательство профсоюз РЭП, то пообещало помощь пострадавшей и начало расследование.

Две недели ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-354 (строительно-монтажный поезд) на станции Гомель не мог начать расследование несчастного случая, произошедшего в рабочее время и на рабочем месте с штукатуром Надеждой Бусловой. Дело сдвинулось с мертвой точки после вмешательства независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), работодатель пригласил к себе находящуюся на больничном работницу, пишет praca-by.info.

Пострадавшая рассказала, что 17 июля была на предприятии, узнала о начале расследования произошедшего случая, с ее взяли объяснительную по факту получения химического ожога глаза. Известно, что письменные объяснительные взяты и с других членов бригады штукатуров. После окончания расследования ее ознакомят с Актом формы Н-1 (акт о несчастном случае на производстве).

«Я была у председателя профсоюза на предприятии, мне обещают премию, все интересовались, как и где я нашла независимый профсоюз РЭП, упрекали, почему я не пришла за помощью в их профсоюз. Я ответила, что было две недели, что бы начать разбираться в причинах произошедшего и только после того, как другой профсоюз выступил в мою защиту, потребовал проведения расследования, дело сдвинулось с мертвой точки», - рассказала пострадавшая работница.

В независимом профсоюзе РЭП с радостью восприняли новость о начавшемся расследовании несчастного случая на производстве и заявляют, что будут отслеживать его результаты до самого конца.

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко: «Будем бороться за установления конкретных виновных в этой производственной травме. Практика показывает, что наниматели стараются уйти от своей вины, перекладывая ответственность на самих пострадавших работников. В зависимости от конкретной вины каждой из сторон мы сделаем окончательные выводы произошедшего», - подчеркнул профсоюзный юрист.

В профсоюзе также рассказали, что все наниматели страхуют свою ответственность за жизнь и здоровье работников. В зависимости от степени утраты трудоспособности страховая кампания выплачивает пострадавшему работнику все причитающиеся выплаты, начиная от единовременной, стоимости необходимого лечения и заканчивая пожизненными ежемесячными выплатами в случае необходимости. Если виновным признается наниматель, работник имеет право ставить вопрос о взыскании морального вреда.