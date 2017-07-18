Готовятся скандальные изменения в Налоговый кодекс 6 18.07.2017, 14:08

Минфин повысит налоги на ИП и возьмет под контроль заграничные счета.

Министерство финансов опубликовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Если он будет принят, новая редакция вступит в силу с января 2018 года, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Среди нововведений — обязательство физических лиц и ИП предоставлять в течение 30 дней со дня открытия сведения о счетах за границей. Также новой редакцией предусмотрены положения о передаче сведений о счетах нерезидентов, открытых в Беларуси, налоговым органам стран, с которыми у нашей страны есть соответствующие соглашения.

Лимит выручки, который позволяет ИП не платить НДС, в новой редакции будет указан в рублях. Он составит 90 тысяч рублей. Если выручка ИП превысит этот лимит, без учета налогов и сборов, уплачиваемых из выручки, то он должен будет уплачивать НДС. Как и раньше, в сумму выручки не включается выручка от деятельности, по которой в уплачиваются единый налог. Сейчас этот лимит составляет 40 тысяч евро.

Проектом также предусмотрены изменения в выставлении электронный счетов-фактур редакциями СМИ. Они получили право создавать один электронный счет-фактуру за календарный месяц по реализованным за календарный месяц (минимальный подписной период) через оператора почтовой связи по подписке печатным средствам массовой информации. В случае передачи редакцией печатных средств массовой информации в адрес оператора почтовой связи для реализации подписчикам – физическим лицам электронный счет-фактура редакцией в адрес оператора почтовой связи не выставляется, а направляется на портал в порядке.

Также проектом установлены предельные ставки единого налога на ИП и физических лиц. Решения о конкретных размерах ставок принимаются местными органами власти. Однако, судя по некоторым предельным значениям, прописанным в проекте, ставки могут вырасти.

Так сейчас в Минске единый налог при торговле автотранспортными средствами составляет 337 или 439 рублей в месяц, в зависимости от места работы ИП. В проекте «вилка» по этому виду деятельности составляет 335,6 – 575,5 рублей.

Ставки налога на сдачу в наем жилого помещения (за комнату) в проекте установлены в пределах 16,47-65,42 рубля.