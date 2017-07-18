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Все достижения луканомики - на уровне статистической погрешности

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  • 18.07.2017, 15:54
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Лев Марголин
Фото с сайта ucpb.org

Мнимый «рост» не является тенденцией.

Экономист Лев Марголин рассказал о перспективах роста внутреннего валового продукта в стране. Белстатом сделана первая оценка ВВП (ВВП) за январь-июнь 2017 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 47,3 млрд рублей, или в сопоставимых ценах вырос на 1% к уровню первого полугодия 2016 года, передает «Радыё Рацыя».

Власти Беларуси надеются по итогам 2017 года на прирост белорусской экономики на 1,7%, хотя международные финансовые институты в начале года предрекали снижение ВВП Беларуси на 0,5-1,5%:

- Рост ВВП на 1 процент - вовсе не достижение, так как все это находится в пределах статистической погрешности. Более того, этот рост не является тенденцией. Если в течение года ВВП сохранит этот самый рост на 1 процент, то уже будет хорошо. А сейчас экономика находится на весах и качнуть ее может как в одну сторону, так и в другую. Поэтому в первом полугодии есть рост ВВП, а во втором ситуация может изменится в противоположную сторону.

- Что сейчас стало поводом для роста ВВП?

- Прежде всего - решение нефтегазового спора с Россией. То, что помешало в прошлом году, в этом решилось, а потому произошло небольшое оживление экономики.


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