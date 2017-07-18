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Девушка на красной «мазде» протаранила «Хлебную лавку»

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  • 18.07.2017, 16:59
  • 8,521
Фото: gaibrest.by

Дело было в воскресенье вечером в городе Береза Брестской области.

23-летняя местная жительница в районе дома №62 на улице Северный Городок неправильно выбрала скорость движения при заезде на парковку и, не справившись с управлением, совершила наезд на торговый павильон. Автомобиль въехал внутрь магазина, отмечает пресс-служба ГАИ Брестской области.

«Разрушительница» покинула место ДТП, оставив на заднем сидении спящего 28-летнего пассажира.

В понедельник утром виновница аварии сама явилась в районное отделение ГАИ. Свой побег она объяснила страхом перед ответственностью за совершенное ДТП, поскольку в феврале уже была лишена права управления транспортным средством за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что в ГАИ девушка пришла в нетрезвом виде. По результатам медицинского освидетельствования, количество паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,9 промилле. По словам водителя, спиртное она употребила уже после совершения ДТП.


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