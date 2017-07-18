Белстат: Реальные доходы белорусов по-прежнему падают

Белстат: Реальные доходы белорусов по-прежнему падают5
- 18.07.2017, 19:51
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Реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года.
Реальные располагаемые денежные доходы белорусов по-прежнему падают. Так, в январе-мае этот показатель сократился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает Белстат.
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,6%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 24,7%, доходы от собственности и прочие — 5,6%.
Напомним, реальные доходы белорусов падают на протяжении всего нынешнего года. В январе этот показатель сократился на 4,5% к аналогичному периоду прошлого года, в январе-феврале — на 3,2%, в январе-марте — на 2,2%, а в январе-апреле — на 1,5%.
В прошлом году реальные доходы белорусов показали самое сильное падение за последние 10 лет.