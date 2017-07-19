Власти выталкивают ИП на улицу 19.07.2017, 8:07

Новый Налоговый кодекс окончательно разорит бизнес.

Минфин анонсировал изменения в Налоговый кодекс, которые могут вступить в силу с января 2018 года. Среди нововведений — обязательство физических лиц и индивидуальных предпринимателей предоставлять в течение 30 дней со дня открытия сведения о счетах за границей, а также установлены предельные ставки единого налога на ИП и физических лиц.

Судя по некоторым предельным значениям, прописанным в проекте, ставки могут вырасти.

Власти не раз в трудную минуту запускали руку в карман к предпринимателям. Как на изменения в законодательстве отреагирует белорусский бизнес, который и так борется за выживание – cайт Charter97.org поинтересовался у лидера предпринимательской организации «Перспектива» Анатолия Шумченко.

- Смогут ли белорусские предприниматели остаться на плаву после подобных налоговых «сюрпризов» от властей?

- Если говорить о налогах, то любое мало-мальское повышение болезненно скажется на предпринимателях. Таковы суровые реалии белорусского бизнеса.

Сам законопроект предусматривает расширение верхних пределов ставки единого налога на ИП. Очень важно, чтобы предприниматели реагировали на изменения на местах. Сами ставки обсуждаются на так называемых местных «советах депутатов». Механизм работает таким образом: налоговики передают «депутатам» изменения, а те в свою очередь утверждают их. На моей памяти лишь один раз эта ставка снижалась, не думаю, что в этот раз произойдет то же самое.

Власти начинают забывать, что есть еще и законы рыночной экономики, которые нельзя взять и достать из головы. Люди просто не в состоянии тратить больше денег на товары, покупательская способность белорусов на нуле. Зайдите на выходных на рынки - они пустые.

Как себя поведут белорусские предприниматели? Все очень просто: повышается налог – повышается стоимость товара, а покупательская способность населения остается на прежнем уровне. Белорусская экономика очень страдает из-за отсутствия торговли и здоровой конкуренции.

Если эти пределы повышаются – видимо, власти думают, что у предпринимателей есть деньги.

- Что стоит за инициативой налоговиков обязать физических лиц и ИП предоставлять в течение 30 дней со дня открытия сведения о счетах за границей?

- Могу сказать, что для людей, которые работают с безналичными расчетами, которые работают с заграницей, белорусское законадательство не делает никаких поблажек. Тут проблема кроется в налоговых пошлинах. Предприниматель должен отдавать огромные суммы на растоможку товара. Это приводит к тому, что появляются огромные трудности с тем, чтобы привезти хороший товар из-за границы. Можно бы было сделать упор на качество товара, на разнообразие – но власти загоняют нас в рамки.

Хочешь оставаться на плаву – ищи где подешевле, едь на рынки РФ, которые заполонены товарами сомнительного качества из Китая. А в то же время, непонятно откуда поставляют на наш рынок товар предприниматели из Средней Азии. Это явление особенно бьет по регионам. Работают они без документов, без сертификатов, кассовых аппаратов и оформления наемного труда. Вот вам и «здоровая» конкуренция.

Поэтому сейчас для ИП, если они хотят выжить, пришло время самоорганизовываться и отстаивать свои права. Другого выхода, кроме протеста, у них нет.