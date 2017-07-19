Лукашенко завтра поедет в Украину 17 19.07.2017, 9:20

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Белорусский диктатор 20-21 июля совершит официальный визит в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате один на один и в расширенном составе.

Официально сообщается: что «главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества».